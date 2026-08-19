Con temperature oltre i 40 gradi e asfalto che supera i 60°C, gli pneumatici sono tra i componenti più esposti a usura accelerata e problemi di sicurezza

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Il grande caldo può far danni costosi all'auto

L’estate 2026 verrà ricordata per le temperature eccezionali che hanno investito gran parte dell’Italia. In molte città il termometro ha superato ripetutamente i 40 gradi, mentre l’asfalto, nelle ore più calde, ha raggiunto e superato quota 60°C. Un contesto estremo che non mette a dura prova soltanto le persone, ma anche le automobili, spesso lasciate per ore sotto il sole cocente. Secondo Federcarrozzieri, i danni provocati dal caldo possono trasformarsi in un conto salatissimo, arrivando nei casi peggiori a superare i 16.000 euro per vettura.

Pneumatici sotto stress: il primo nemico è l’asfalto

Tra i componenti più esposti ci sono gli pneumatici, unico punto di contatto tra l’auto e la strada. Quando l’asfalto diventa rovente, il battistrada è sottoposto a uno stress continuo che accelera l’usura e riduce l’aderenza. Non solo: l’aumento della temperatura provoca l’espansione dell’aria all’interno delle gomme, facendo crescere la pressione e aumentando il rischio di danneggiamenti. Per questo gli esperti consigliano di verificare regolarmente la pressione a freddo e controllare lo stato del battistrada, soprattutto prima di affrontare lunghi viaggi estivi.

Batteria e motore, il caldo può costare caro

Molti associano i problemi della batteria all’inverno, ma anche l’estate rappresenta un nemico insidioso. Le temperature elevate accelerano infatti il processo di autoscarica e favoriscono l’evaporazione dei fluidi interni, riducendone efficienza e durata. In caso di sostituzione, la spesa può facilmente superare i 100 euro.

Ancora più delicata è la situazione del motore. Il caldo intenso aumenta il rischio di surriscaldamento, mette sotto pressione il sistema di raffreddamento e riduce l’efficacia dell’olio lubrificante. Le continue dilatazioni dei componenti meccanici possono accelerarne l’usura e, nei casi più gravi, portare al cedimento della guarnizione della testata o addirittura a danni molto più seri. Interventi che possono richiedere migliaia di euro.

Vernice, interni ed elettronica: i danni invisibili

Il sole non risparmia nemmeno carrozzeria e abitacolo. L’esposizione prolungata ai raggi UV può rendere opaca la vernice, provocare scolorimenti e microfessurazioni difficili da eliminare. Anche fari, guarnizioni e plastiche esterne sono soggetti a un deterioramento accelerato.

All’interno la situazione può essere ancora più critica. Con temperature che nell’abitacolo possono avvicinarsi ai 70°C, plastiche, tessuti e rivestimenti subiscono un progressivo invecchiamento. Cruscotti screpolati, sedili scoloriti e malfunzionamenti dei display digitali sono conseguenze sempre più frequenti durante le ondate di calore.

Come proteggere l’auto dal caldo estremo

Le contromisure sono semplici ma fondamentali. Parcheggiare all’ombra quando possibile, utilizzare parasole e tendine, controllare regolarmente pressione degli pneumatici, livello dell’olio e liquido refrigerante, oltre a monitorare lo stato della batteria, può fare la differenza. Piccole attenzioni che aiutano a preservare il valore dell’auto e a evitare guasti costosi proprio nel momento meno opportuno: quello delle vacanze.

Tutte questo soluzioni sono valide non solo per quest’anno che è riuscito a confezionare delle temperature da record, ma anche per il prossimo. Se anche la prossima estate dovesse essere torrida come quella in corso, allora saprete già come comportarvi per difendervi dai famelici raggi del sole pronti a danneggiare la vostra auto senza alcuna pietà. Sperando, comunque, che il 2027 possa regalarci qualche grado in meno.