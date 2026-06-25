Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Pochi accorgimenti per viaggiare nel massimo comfort

Muoversi in auto in estate richiede un certo livello di preparazione, soprattutto se si deve intraprendere un lungo viaggio. Bastano pochi trucchi, però, per affrontare il caldo torrido nel migliore dei modi, completando gli spostamenti in tranquillità (anche se si utilizza un’auto non molto recente). Gli accorgimenti da seguire sono pochi e sono alla portata di tutti. Ecco come prepararsi al meglio ad affrontare viaggi, brevi o lunghi, con la propria auto durante l’estate e un periodo caratterizzato da temperature molto elevate.

La temperatura a bordo

Per contrastare il caldo torrido durante i viaggi in auto è possibile ricorrere al climatizzatore di bordo, elemento ormai essenziale della dotazione di serie delle auto. In linea di massima, la soluzione giusta è fissare una temperatura obiettivo di 22-24° C, evitando di impostare un valore troppo alto o uno troppo basso. In questo modo, il viaggio sarà più confortevole .

Per evitare sbalzi termici all’arrivo, invece, basterà aumentare di qualche grado la temperatura nei minimi che precedono l’arrivo. Le auto più moderne possono sfruttare sistemi di climatizzazione avanzata che permettono di adeguare il funzionamento del sistema in modo flessibile all’andamento della temperatura, riducendo anche i consumi.

Condizionatore con auto ferma

Il Codice della Strada vieta di tenere acceso il motore dell’auto quando in sosta con il solo scopo di mantenere attivo il condizionatore, per le auto benzina, diesel, GPL, metano e anche per i modelli mild hybrid. Per rinfrescare rapidamente l’auto alla partenza, quindi, conviene percorrere il primo tratto di strada a bassa velocità e con i finestrini abbassati.

Ci penserà la ventilazione naturale a rinfrescare il veicolo. Successivamente, sarà possibile attivare il condizionatore di bordo. Auto elettriche e ibride plug-in, invece, possono sfruttare la climatizzazione anche da ferme, grazie alla possibilità di ricorrere all’energia custodita nel pacco batterie. La pre-climatizzazione può essere gestita, in questi casi, anche da remoto, con l’app messa a disposizione dal costruttore del veicolo.

Viaggi lunghi con finestrini chiusi

Per affrontare viaggi più lunghi è utile ricorrere alla climatizzazione (come anche per i brevi tragitti) e non c’è bisogno di aprire di tanto in tanto i finestrini, pratica che può diventare anche controproducente, sia per la temperatura che per l’efficienza a bordo, con il rischio di un aumento dei consumi reali.

La soluzione più semplice è rappresentata dall’attivazione del sistema di climatizzazione di bordo, con una temperatura corretta, come indicato in precedenza, e con la disattivazione della funzione di ricircolo dell’aria. In questo modo, il sistema si occuperà di introdurre aria pulita dall’esterno, dopo averla filtrata, senza la necessità di aprire i finestrini.

Un check prima di partire

Chi viaggia in auto in estate dovrebbe effettuare un controllo approfondito del proprio veicolo prima di partire, affidandosi a tecnici esperti, in grado di verificare la presenza di malfunzionamenti. Si tratta di una questione di sicurezza ma anche di una pratica che può tornare utile per contrastare il caldo. Un controllo sul funzionamento del sistema di climatizzazione, infatti, rappresenta un aspetto essenziale per poter raffreddare l’abitacolo della vettura in modo semplice e in totale sicurezza.