Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Dal 15 aprile scatta l'obbligo del cambio gomme: via le termiche dentro le estive

C’è un momento preciso, ogni anno, in cui l’aria cambia sapore. Le giornate si allungano, il riverbero del sole sull’asfalto diventa più intenso e quel ronzio sordo, tipico degli pneumatici invernali che mordono la strada fredda, inizia a sembrare fuori posto. È il segnale che la stagione fredda è ormai alle spalle. Dal 15 aprile, infatti, scatta ufficialmente lo stop all’obbligo di pneumatici invernali su gran parte della rete stradale e autostradale italiana. È il momento di riporre catene e calze da neve per tornare a montare coperture più adatte alle alte temperature.

Perché cambiare?

Molti automobilisti, per pigrizia o per risparmiare tempo, sono tentati di “finire” le gomme termiche durante l’estate. Tuttavia, affrontare il caldo con le coperture invernali non è affatto una scelta saggia. La fisica è impietosa: a causa della loro mescola più morbida e del disegno del battistrada, le gomme invernali sotto il sole soffrono. Il risultato? Spazi di frenata più lunghi e una minore tenuta di strada rispetto alle estive.

Non è solo una questione di sicurezza, ma anche di economia. Le “termiche” con il calore si consumano molto più in fretta e, a causa del maggior attrito, fanno lievitare i consumi di carburante. Il buonsenso suggerisce quindi di effettuare il passaggio non appena possibile, poiché ne va della salute del portafogli oltre che della propria incolumità.

Cosa dice la legge

Sebbene non sia esplicitamente vietato circolare in estate con gomme invernali, esiste una condizione tecnica imprescindibile: il codice di velocità (insieme alle misure e all’indice di carico) deve essere conforme a quanto indicato nella carta di circolazione. Durante l’inverno la legge permette una deroga, consentendo l’uso di gomme M+S con un codice di velocità inferiore a quello prescritto, fino a Q (160 km/h).

Tuttavia, questa tolleranza termina a metà maggio. Chi utilizza gomme con codice di velocità inferiore ha tempo fino al 15 maggio per regolarizzare la propria posizione. Chi ignora questa scadenza rischia pesanti sanzioni: una multa che va da 430 a 1.731 euro, accompagnata dal ritiro della carta di circolazione.

Guida all’acquisto e manutenzione

Se il vecchio treno di gomme estive è ormai arrivato al capolinea, si aprono due strade per l’acquisto: il mercato online o l’officina di fiducia. Sebbene il web offra prezzi competitivi, affidarsi direttamente a un gommista permette di avere un unico interlocutore in caso di problemi, evitando rimpalli di responsabilità tra chi vende e chi monta lo pneumatico.

Un’alternativa sempre più apprezzata è il passaggio alle gomme all season, ideali per chi percorre pochi chilometri e non affronta climi estremi. Queste coperture riportano la sigla M+S e spesso il simbolo del fiocco di neve (3PMSF), offrendo un buon compromesso su neve, bagnato e asciutto.

Indipendentemente dalla scelta, la durata di un treno di gomme — che può arrivare a 40-50.000 km — dipende strettamente dalla manutenzione. È fondamentale controllare la pressione di gonfiaggio almeno una volta al mese: gomme sgonfie si usurano sui bordi e aumentano i consumi, mentre quelle troppo gonfie si consumano al centro penalizzando il comfort. Ricordate inoltre che, sebbene il limite legale sia di 1,6 mm, il consiglio degli esperti è di non scendere mai sotto i 3 mm di battistrada, specialmente per garantire sicurezza sul bagnato.

Come conservarle

Una volta smontate, le gomme invernali meritano un riposo adeguato. La soluzione più comoda è affidarle al gommista per la custodia stagionale, solitamente al costo di circa 30 euro. Se invece decidete di tenerle in garage, assicuratevi che siano al riparo dall’umidità e impilate correttamente per evitare deformazioni.

Un ultimo consiglio vitale: evitate di coprirle con il cellophane, che crea condensa, preferendo un telo traspirante. E soprattutto, non dimenticatele in solaio: le alte temperature estive dei sottotetti possono compromettere definitivamente la mescola, rendendole inutilizzabili per il prossimo inverno.