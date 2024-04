Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF La classifica dei migliori pneumatici estivi del 2024

L’obbligatorio cambio gomme dalle invernali alle estive sarebbe già dovuto avvenire entro lo scorso 15 aprile, ma col mese di proroga i ritardatari potranno mettersi in regola fino al 15 maggio. Vari i modelli presenti sul mercato, che creano l’imbarazzo della scelta, ma quali sono i migliori su piazza? Se lo è chiesto Altroconsumo.

Il verdetto di Altroconsumo

La celebre associazione a tutela dei consumatori ne ha passati al vaglio ben 16, assegnando uno score complessivo generale, al fine di promuovere una scelta consapevole. Per un rendimento su strada ottimale occorre, infatti, scegliere un kit di qualità, onde evitare di rimpiangere la decisione in un successivo frangente.

Siccome la sicurezza dovrebbe avere la priorità assoluta, il consiglio generale è di non pensare solo al risparmio. Certo, in un’epoca del genere, segnata dall’inflazione, è comprensibile prestare maggiore attenzione alle spese; tuttavia, bisogna attribuire la priorità ai valori tecnici e strutturali.

In osservanza degli standard stabiliti dal protocollo ADAC, sviluppato in partnership pure con Altroconsumo, la graduatoria fa riferimento alla taglia 215/55 R17. Le verifiche sono state effettuate sottoponendo gli pneumatici estivi selezionati a diverse condizioni atmosferiche, sia su strada asciutta che su strada bagnata, per verificare stabilità, comodità di guida, risposta allo sterzo, comportamento in caso di imprevisto, performance in frenata e risposta in condizioni di aquaplaning.

Inoltre, nel giudizio complessivo incide anche il fattore sostenibilità. Le gomme sono perlopiù composte da derivati del petrolio, dunque di partenza poco green. Sebbene siano in corso dei progetti per la realizzazione di soluzioni alternative, meno impattanti sul Pianeta, il prezzo da pagare risulta parecchio elevato. Ha poi rilevanza il comportamento, che incide sulla durata dello pneumatico, sul consumo di carburante e sul rumore emesso.

La top 10

In decima posizione si trova Falken Ziez ZE 310 Ecorun, con un punteggio generale di 54 e un ecoscore di 3,5 su un massimo di 5. Un gradino sopra, a quota 56 punti, chiude Goodyear EfficientGrip Performance 2, al quale è stata assegnata la valutazione piena in termini ecologisti. Con il minimo scarto, 57 punti, batte la precedente rivale Hankook Ventus Prime 4. Concede qualcosina sotto il piano di approccio green, ma nemmeno poi molto, insignito di un ecoscore di 4,5/5.

I tre successivi pneumatici estivi sono a quota 58 punti. In ordine crescente, Fulda SportControl 2 è settimo, alle spalle di Bridgestone Turanza 6 e Debica Presto UHP 2. E l’ecoscore? È rispettivamente di 3,5, 4,5 e 4 su cinque. Nel complesso riescono, dunque, a difendersi bene, malgrado il gap dai primissimi sia piuttosto marcato. Il punteggo di 68 vale a Dunlop Sport Maxx RT2 la quarta piazza, forte di un’ecoscore di 4 su 5.

Sul gradino inferiore del podio sale Kumho Ecsta HS52, capace di brillare soprattutto in guida su strada asciutta, durevolezza e prezzo, inferiore rispetto alla media, e pertanto è ritenuto il Miglior Acquisto. L’indice di sostenibilità si ferma, invece, a 3,5 su cinque.

La qualità globale di Michelin Primacy 4+, medaglia d’argento, è di 69. Si destreggia agevolmente sia su fondo asciutto sia bagnato, consuma poco e ha una durata parecchio elevata. Il 5/5 dell’ecoscore giustifica la palma di Miglior Scelta Green.

Il miglior pneumatico estivo porta la firma di Continental, trattandosi di PremiumContact 7. Con 75 su 100, è il Migliore del Test, apprezzato principalmente per le prove di guida su strada asciutta, strada bagnata e il test in frenata. Qualche margine di miglioramento permane sull’aquaplaning, comunque soddisfacente. A livello ambientale, lo score è di 4/5.