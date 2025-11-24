Il tir lanciato contromano sull’A1 per un chilometro e mezzo: l’intervento decisivo della Polizia Stradale e le pesanti sanzioni al conducente impudente

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Tir contromano in autostrada, panico ma fortunatamente senza conseguenze

Quando l’autostrada si trasforma in un palcoscenico di terrore, grazie alla follia di un conducente che poteva mettere a repentaglio vite e destini. È quello che è successo su un tratto dell’A1, in direzione Bologna: un tir che trasportava materiale ferroso ha imboccato lo svincolo di Pian del Voglio contromano, per poi percorrere per oltre un chilometro e mezzo la carreggiata nord, nel pieno del traffico. Un errore mostruoso, un lampo sul cuore dell’Appennino, che ha richiesto tutta la prontezza e il sangue freddo della Polizia stradale per fermare l’autoarticolato prima che entrasse in una galleria — il tunnel di Sospara — dove un impatto frontale avrebbe potuto scatenare una catastrofe.

L’azione per fermare il gigante

La segnalazione parte dal centro operativo di Polizia stradale di Firenze, che allerta la sottosezione di Pian del Voglio. Sul posto, le pattuglie assumono una modalità insolita: si dispongono come una “safety car” in gara di endurance, costringendo il traffico a rallentare per consentire di intercettare il grosso mezzo in contromano. Una strategia chirurgica, ma dall’effetto mitigato solo in parte: ogni secondo è un rischio, ogni curva un potenziale disastro. Alla fine, il tir viene fermato prima del tunnel. Nessun frontale, nessun incidente: un miracolo.

L’uomo al volante è un dipendente di una ditta di trasporti, di origine straniera, che ora dovrà rispondere di ciò che ha messo in moto. Le autorità hanno contestato la gravissima violazione dell’articolo 176 del Codice della Strada, che riguarda la guida contromano in autostrada. Come riportato da fonti ufficiali, è già stata avviata la procedura per la revoca della patente, inviata al Prefetto di Bologna. La sanzione pecuniaria prevista potrebbe superare gli 8.000 euro.

Scatta il fermo amministrativo

Ma non è tutto. Sul veicolo pesante è stato disposto un fermo amministrativo di tre mesi, misura che impedisce di nuovo uso del tir fino a una verifica più approfondita. Un provvedimento che riflette la gravità di un comportamento che poteva avere conseguenze tragiche su un’arteria autostradale così importante.

Le sanzioni sono severe, ma lo scenario resta da brivido. Non è la prima volta che casi simili avvengono: l’articolo 176 del Codice della Strada prevede proprio per queste situazioni una revoca della patente e misure amministrative gravi. Ciò che fa tremare, però, non sono solo i numeri delle multe, ma il potenziale distruttivo di un tir contromano, a pieno carico, su un’autostrada affollata.

Il blitz della Polizia Stradale rivela una competenza da stratega: rallentare il traffico, formare una colonna protettiva, intercettare il camion come se fosse in pista. L’operazione è perfetta, ma dietro un epilogo fortunato resta il segno dell’errore umano, o forse della distrazione, della stanchezza, di una fatalità folle. L’autoarticolato, alla fine, è scortato al margine, la macchina del caos si ferma, e la routine potenziale torna a respirare.

Le conseguenze

Il conducente ha visto la sua licenza andare in fumo: la patente revocata è l’espressione di una giustizia severa che non lascia margini ai gesti che possono costare troppo. La multa — se confermata nella sua entità — è una punizione dura, ma proporzionata al rischio: oltre 8.000 euro per aver messo in gioco la vita altrui. E il fermo del veicolo è un segno chiaro: non basta una multa, serve risolvere, mettere in sicurezza il mezzo.

In un’Italia dove le strade sono arterie vitali, simili episodi sono un richiamo forte alla responsabilità. Dietro un volante non c’è solo chi guida: c’è chi può salvare vite o metterle a repentaglio. E quando un tir contromano si fa largo nell’autostrada, racconta una storia di leggerezza fatale con il potere di distruggere.