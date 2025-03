Fonte: 123RF Un incendio ha distrutto un camion che trasportava 92.000 pulcini

Quanto accaduto ieri ha dell’incredibile. Un camion, infatti, ha preso fuoco in Autostrada a causa, probabilmente, di un problema con l’unità di ventilazione. L’autista del camion non ha subito danni. Il veicolo, però, trasportava un carico di ben 92.000 pulcini che non sono sopravvissuti all’incendio e ai fumi che hanno riempito il rimorchio.

Cosa è successo

L’incendio è divampato nella giornata di ieri, intorno alle 17. Il camion stava percorrendo la Pedemontana Veneta e si trovava in prossimità di Bassano del Grappa, nel tratto di strada compreso tra gli svincoli ovest ed est. Le prime ricostruzioni confermano che le fiamme hanno raggiunto buona parte del camion in pochi secondi e sarebbero partite dall’unità di ventilazione sul tetto del semirimorchio.

In pochi istanti, tutto il rimorchio è stato avvolto dalle fiamme che non hanno risparmiato la cabina, risultata poi semidistrutta dall’incendio. L’autista, come sottolineato in apertura, non ha subito danni. Accortosi delle fiamme, infatti, è riuscito sia a fermare il veicolo, evitando anche danni ad altri mezzi che percorrevano quel tratto di strada, sia a uscire dalla cabina in tempo per non essere bruciato dalle fiamme.

Per il carico di 92.000 pulcini, invece, non c’è stato nulla da fare. Le fiamme e il fumo, che sarebbe stato fatale, non hanno lasciato scampo agli animali che non avevano la possibilità di fuggire e non hanno potuto fare nulla per mettersi al sicuro. L’incendio è scoppiato in pochi istanti, ma il suo spegnimento non è stato facile, anche se l’intervento dei soccorsi ha permesso di arginare le fiamme.

L’intervento dei soccorsi

Il camionista è riuscito ad accostare il veicolo, ma da solo non avrebbe potuto fare nulla per fermare l’incendio. L’intervento dei vigili del fuoco, sopraggiunti prontamente sul luogo con due mezzi, è stato provvidenziale e ha permesso che le fiamme non si propagassero, limitando i danni al veicolo e, purtroppo, al suo carico. Stando a quanto riportato dal Giornale di Vicenza, in ogni caso, non è stato semplice spegnere l’incendio.

L’intera procedura per lo spegnimento e la messa in sicurezza, infatti, ha richiesto circa due ore. A questo punto bisognerà accertare le cause dell’incendio e eventuali inadempienze della società proprietaria del camion, sia per quanto riguarda gli interventi di manutenzione che il rispetto delle normative sul trasporto degli animali. Per il momento, non sono emerse informazioni in merito a possibili comportamenti errati da parte del camionista, come il superamento dei limiti di velocità o la guida in stato di ebbrezza. Il veicolo è ora gravemente danneggiato e non potrà essere ripristinato facilmente.