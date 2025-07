Con l'avvio dell'esodo estivo, prende il via la campagna sulla sicurezza stradale "Rallenta sei in vacanza": ecco tutti i dettagli in merito e quali sono gli obiettivi

Lo scorso weekend è tornato il presidio di Vacanze coi fiocchi, la campagna nazionale che punta a promuovere la sicurezza stradale in un periodo dell’anno in cui tanti italiani si mettono in viaggio con l’obiettivo di percorrere centinaia di chilometri per raggiungere la meta delle vacanze estive. Questa campagna è giunta alla ventiseiesima edizione e torna in strada in occasione del primo fine settimana in cui si è registrato un picco dell’esodo estivo.

Il claim della campagna è “Rallenta, sei in vacanza!” e punta a evidenziare la necessità di rispettare i limiti di velocità previsti dal Codice della Strada rappresentando anche un invito a ridurre i ritmi della vita, soprattutto in occasione del periodo di ferie estive. Andiamo a fare il punto su questa nuova campagna che punta a sostenere, sempre di più, l’importanza della guida sicura e del rispetto delle regole, elementi essenziali per poter vivere le vacanze in completa sicurezza.

Un presidio in autostrada

Per avviare la nuova campagna Vacanze coi fiocchi è stato scelto di realizzare un presidio presso il casello di San Lazzaro, sull’A14, alle porte del Comune di Bologna. Al presidio hanno partecipato i vigili urbani della città felisena oltre agli operatori del Centro Antartide che hanno distribuito materiale informativo ai viaggiatori, soprattutto a chi era in partenza per le vacanze con la necessità di affrontare un lungo viaggio per raggiungere la meta delle ferie. Presenti anche Claudio Mazzanti, consigliere del Comune di Bologna, e Marco Pollastri, presidente dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna.

Nel corso delle varie iniziative previste dalla campagna viene evidenziato come il superamento dei limiti di velocità sia tra le principali cause di incidenti stradali. I dati confermano che oltre l’8% dei sinistri con morti e feriti è legato proprio all’accesso di velocità. Di conseguenza, rispettare il Codice della Strada e mantenere i limiti di velocità previsti è un aspetto essenziale per poter ridurre i rischi. Viaggiare a velocità ridotta, infatti, riduce i danni in caso di incidente e può salvare vite umane. Questo vale ancora di più quando in un incidente sono coinvolti pedoni. L’importanza di iniziative di questo tipo è enorme. È importante, infatti, diffondere la rilevanza di guidare in modo sicuro per ridurre il rischio di incidenti stradali, soprattutto per quanto riguarda i sinistri più gravi.

Altri eventi in tutta Italia

La campagna Vacanze coi fiocchi, si svilupperà in tutta Italia, con vari eventi sparsi per il Paese e con l’obiettivo di promuovere la sicurezza stradale, soprattutto durante il periodo di vacanza. L’iniziativa è promossa dal Centro Antartide con il patrocinio di Senato, Camera, Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Anci e anche della Regione Emilia-Romagna. Complessivamente, aderiscono al progetto oltre cento enti tra amministrazioni, società autostradali, aziende sanitarie e associazioni di vario tipo. Tra i testimonial ci sono Tessa Gelisio, Patrizio Roversi e Luca Mercalli. C’è anche un testimonial d’eccezione, Snoopy (l’eroe dei fumetti Peanuts), che compare sul materiale informativo della campagna. Per tutti i dettagli sull’iniziativa è possibile consultare il sito ufficiale vacanzecoifiocchi.it