Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Una carta per aiutare gli automobilisti a fare il pieno

Pagare meno il pieno attraverso una carta destinata a chi ne ha davvero bisogno. È l’ipotesi alla quale sta lavorando il ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso, alle prese con l’impatto che il caro carburanti sta avendo sulle famiglie e sulle attività economiche.

L’idea è quella di introdurre una sorta di social card per il carburante, ma con un criterio preciso: non un aiuto generalizzato rivolto a tutti gli automobilisti, bensì una misura selettiva destinata principalmente a chi utilizza quotidianamente un veicolo per motivi professionali e alle fasce economicamente più deboli.

Al momento, però, non c’è ancora nessun provvedimento definitivo. Si tratta di una delle possibilità al vaglio del ministero per affrontare una situazione che rischia di avere conseguenze ben oltre il semplice costo del pieno.

Una carta per chi deve usare l’auto

Il principio illustrato da Urso è chiaro: concentrare le risorse su chi subisce maggiormente l’aumento dei prezzi. “Saranno misure selettive, innanzitutto a beneficio di chi si sposta per lavoro e dei ceti meno abbienti“, ha spiegato il ministro.

La differenza rispetto a un intervento generalizzato sarebbe proprio questa. Invece di ridurre il costo del carburante per tutti, lo Stato potrebbe individuare le categorie maggiormente esposte e fornire loro un sostegno specifico.

La formula della social card rappresenterebbe quindi uno strumento per alleggerire la spesa di chi non può semplicemente scegliere di lasciare l’auto in garage. Per alcune categorie professionali, infatti, l’utilizzo quotidiano del veicolo non è una scelta, ma una necessità legata direttamente al lavoro.

Il caro carburanti pesa su tutta l’economia

Il problema, del resto, non riguarda soltanto gli automobilisti. Quando aumenta il prezzo del carburante, a risentirne sono anche le aziende che devono movimentare merci e utilizzare mezzi per le proprie attività. Il maggiore costo del trasporto può infatti propagarsi lungo la catena economica e arrivare fino al consumatore finale.

Una consegna più costosa, una produzione che richiede maggiori spostamenti o una rete commerciale basata sul trasporto su gomma possono tradursi in prezzi più elevati per beni e servizi. È anche per questo che il governo sta valutando una risposta mirata. L’obiettivo, secondo l’impostazione indicata da Urso, sarebbe evitare di disperdere risorse in interventi che finirebbero per coinvolgere anche chi non si trova in una situazione di particolare difficoltà.

Il ministro guarda anche all’auto

Nel ragionamento di Urso entra però anche lo stato di salute dell’industria automobilistica italiana. I numeri relativi alla prima metà del 2026 mostrano infatti segnali positivi. Nei primi sei mesi dell’anno le immatricolazioni in Italia sono aumentate di quasi il 10%. Ancora più significativo, secondo il ministro, è il dato relativo alla produzione.

La produzione complessiva del comparto automotive è cresciuta del 13,4%, arrivando a circa 302 mila unità. Per le sole autovetture l’incremento è stato ancora più consistente: +26,1%, con 167.367 esemplari prodotti. Numeri che, nella lettura del Mimit, indicano una ripresa che deve però essere consolidata. Per farlo, Urso considera fondamentale rafforzare la filiera nazionale della componentistica e difendere la competitività dell’industria europea.

Neutralità tecnologica e Made in Europe

Il dossier carburanti si intreccia così con quello più ampio della transizione dell’automotive. Il governo continua a chiedere a Bruxelles una maggiore attenzione alle esigenze dell’industria europea e il riconoscimento del principio di neutralità tecnologica. La posizione italiana punta quindi a non legare il futuro della mobilità a una sola tecnologia, lasciando spazio alle diverse soluzioni che possono contribuire alla riduzione delle emissioni.

Nel frattempo, sul fronte dei carburanti, la carta proposta da Urso resta soltanto un’ipotesi. Non sono stati ancora definiti importi, requisiti, modalità di accesso o tempi di eventuale introduzione. La direzione indicata dal ministro, però, è precisa: se arriverà un nuovo sostegno contro il caro carburanti, non sarà per tutti. A beneficiare dell’eventuale misura dovrebbero essere soprattutto coloro che hanno meno possibilità di fare a meno dell’auto e che stanno pagando più duramente l’aumento dei costi.