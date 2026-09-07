Carburanti, prezzi in aumento: benzina ai massimi dal 2022

I prezzi dei carburanti continuano a salire e la benzina torna sui livelli del luglio 2022. Il nuovo rialzo coinvolge la rete nazionale e le autostrade

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Non smette di crescere il costo di un pieno e questa volta il rialzo coinvolge praticamente tutta la colonnina. Lunedì 7 settembre la benzina in modalità self ha raggiunto una media nazionale di 2,054 euro al litro, otto millesimi in più rispetto a venerdì. Per incontrare un valore simile bisogna tornare indietro di oltre quattro anni, al 4 luglio 2022, quando si viaggiava ancora sopra quota due euro.

Il gasolio segue la stessa direzione e arriva a 2,165 euro al litro, con un aumento di sette millesimi. Il dato colpisce soprattutto perché cade durante la proroga del taglio delle accise decisa dal governo: lo sconto di 17 centesimi resterà in vigore fino al 10 settembre, dopo essere stato esteso ancora una volta alla fine della scorsa settimana.

Benzina sopra i 2 euro al litro

I numeri raccolti da Staffetta Quotidiana permettono di fare il punto della situazione. Soltanto pochi giorni fa le medie settimanali relative al periodo tra il 26 agosto e il 1° settembre indicavano 2,019 euro al litro per la benzina self e 2,134 per il diesel. Entrambi erano già in aumento rispetto alla settimana precedente.

Era dal 4 luglio 2022 che la benzina non arrivava così in alto: quel giorno la media del self si attestava a 2,061 euro al litro, prima di scendere a 2,056 già il 5 luglio, e il dato odierno riporta le lancette indietro di oltre quattro anni. Staffetta Quotidiana segnala inoltre un aumento dei prezzi consigliati da Q8, pari a tre centesimi al litro per la verde e a un centesimo per il diesel, nonostante la quotazione internazionale del gasolio sia scesa.

Metano, il rialzo si fa sentire

Il dato del metano spicca fra quelli del 7 settembre: 1,755 euro al kg, con 23 millesimi guadagnati in pochi giorni. Non raggiungeva una cifra simile dal marzo 2023. Sulla rete nazionale resta da considerare il Gpl, praticamente fermo rispetto a venerdì: un solo millesimo di aumento porta infatti la media a 0,747 euro al litro, mentre passando alle autostrade, la media sale a 0,883 euro, con la stessa variazione di un millesimo.

Benzina e gasolio toccano rispettivamente quota 2,140 e 2,239 euro al litro, sei millesimi sopra la rilevazione precedente. È nettamente diverso il dato del metano in autostrada, salito di 61 millesimi nel giro di pochi giorni, così da portare la media a 1,746 euro al kg.

Lo sconto sul diesel scade il 10 settembre

Sul gasolio resta aperta la questione delle accise. Il decreto firmato venerdì ha allungato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro, misura introdotta nei mesi scorsi dopo l’impennata dei prezzi energetici. Secondo quanto riportato da Adnkronos, gli interventi adottati negli ultimi sei mesi hanno comportato per lo Stato una spesa superiore ai 2 miliardi di euro, con la scadenza della misura ormai distante soltanto tre giorni.

La nuova proroga dura però soltanto pochi giorni e potrebbe essere l’ultima. Il prossimo passaggio si fa particolarmente delicato: il diesel ha già raggiunto in questi giorni il massimo dal 28 luglio pur beneficiando dello sconto fiscale e, con la scadenza ormai vicina, il livello dei prezzi alla pompa dipenderà sia dalle prossime decisioni del governo sia dall’andamento delle quotazioni internazionali.