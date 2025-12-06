Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Getty Images Carlo Vanzini racconta la Formula 1 dal 2013 su Sky

Carlo Vanzini, che da anni è la voce della Formula 1, ricoprendo il ruolo di telecronista e responsabile del team Sky per i Gran Premi, ha annunciato di avere un tumore al pancreas. Il giornalista ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui parla della malattia e del suo percorso di cura, già iniziato da diversi mesi, con un’operazione in programma tra poche settimane. Come sottolineato dallo stesso giornalista, la scelta di rendere pubblica la malattia è legata alla volontà dei suoi tre figli “sono loro che mi hanno chiesto di parlarne. Ho scoperto il tumore con un controllo casuale“.

A gennaio l’operazione

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere, Vanzini ha scelto di raccontare, nel dettaglio, il percorso che lo ha portato a scoprire la malattia e a iniziare le cure. Grazie a un controllo casuale, come raccontato dallo stesso giornalista, è stato scoperto il tumore al pancreas, malattia per cui la sorella di Vanzini, Claudia, è mancata cinque anni fa. Il giornalista si è definito un “malato fortunato” grazie proprio alla scoperta della malattia in anticipo rispetto alla sorella. Le cure sono iniziate subito e nel corso del prossimo mese di gennaio è prevista l’operazione.

Come chiarito nel corso dell’intervista, Vanzini può contare sul supporto della sua famiglia, a partire dalla moglie Cristina Fantoni, giornalista di La7, e dei figli Luca, 22 anni, Giacomo, 17 anni, e Anita, 11 anni. Non manca, naturalmente, il supporto di amici e colleghi e, senza alcun dubbio, dei tanti tifosi e appassionati che, da tempo, sono abituati al suo lavoro e alla sua grande professionalità.

Vanzini ha scelto l’intervista al Corriere anche per lanciare una serie di messaggi positivi: “continuo a giocare a calcetto una volta alla settimana con gli amici di sempre: vabbè, ora sto in porta… Luca mi ha trascinato a giocare a tennis e a padel. Mi viene subito il fiatone, ma almeno ci provo. Esco con l’ebike. Un giovane pilota di Formula 1 e il medico che mi ha in cura mi hanno detto che è una questione di testa e io ce la sto mettendo tutta“.

Da sportivo a giornalista

Carlo Vanzini è diventato, nel corso degli anni, la “voce” della Formula 1. Nato nel 1971, a Milano, il giornalista è stato un atleta di livello internazionale nello sci alpino, facendo parte per cinque stagioni del Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Successivamente è diventato maestro e allenatore federale di sci e poi ha intrapreso la carriera giornalistica. Dal 2013 racconta la Formula 1 come telecronista di tutti i week end di gara che vengono trasmessi da Sky. Dal 2024 è diventato responsabile del team Sky di Formula 1. Questa posizione continua a essere ricoperta da Vanzini che, anche per il prossimo futuro, continuerà a raccontare la Formula 1 per tutti gli appassionati italiani, come sta facendo anche in queste ore tramite i suoi canali social.