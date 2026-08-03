Caro diesel, stangata per autotrasportatori e tassisti: l’allarme

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Al confronto, chi usa l’auto soltanto nel fine settimana può dirsi fortunato. Oltre alle famiglie e ai pendolari, un’altra categoria sta pagando il recente rincaro del gasolio, quella degli autotrasportatori, che insieme a tassisti, conducenti Ncc e agenti di commercio devono macinare chilometri quotidianamente. Poi ci si è messo il conflitto nel Golfo Persico e da allora, calcola la Cgia di Mestre, per ogni litro di diesel servono 36 centesimi in più, cioè il 20,9%. Riempire il serbatoio di un autocarro con massa inferiore alle 7,5 tonnellate costa oggi circa 1.040 euro: rispetto al 27 febbraio servono 180 euro in più per un singolo pieno.

Coinvolte oltre 303.000 attività

Sulla nostra penisola le attività coinvolte sono 303.814. In buona parte si tratta di agenti di commercio (203.742), seguiti dagli operatori dell’autotrasporto e dei servizi di trasloco (68.482) e dalle imprese di taxi e noleggio con conducente (31.590). Esposta è soprattutto la Lombardia, con 49.333 attività, davanti a Lazio e Veneto.

Per gli autotrasportatori l’aumento del carburante rappresenta un fardello gravoso. Alla fine del mese, il rincaro di 180 euro per ogni singolo rifornimento può generare una spesa aggiuntiva complessiva di migliaia di euro e recuperarla alzando le tariffe non è sempre possibile, soprattutto per le realtà più piccole, strette fra concorrenza, contratti già firmati e clienti poco disposti ad accettare rincari.

Nel tentativo di frenare l’emergenza, il Governo ha pensato di ridurre il prezzo del gasolio di 17 centesimi, attraverso il taglio temporaneo di accise e Iva, ma la misura, costata circa 125 milioni di euro, resterà in vigore soltanto fino al 6 agosto. Sulla base dell’andamento dei prezzi, dal prossimo Consiglio dei ministri, in programma il 4 agosto, potrebbe arrivare una proroga.

Gli esclusi dal credito d’imposta

Sul tavolo ci sono 322 milioni di euro in crediti d’imposta destinati all’autotrasporto, più nello specifico ai mezzi sopra le 7,5 tonnellate, impiegati nel trasporto merci per conto terzi e appartenenti almeno alla classe Euro 5. Secondo la Cgia, ne beneficia appena il 22% circa dei mezzi pesanti circolanti.

Nonostante tanti padroncini e piccole aziende li utilizzino, numerosi furgoni e autocarri leggeri rimangono esclusi, così come gli agenti di commercio, mentre i tassisti e alcuni operatori Ncc hanno modo di recuperare una parte delle accise, purché seguano un meccanismo differente, sottoposto a precisi vincoli.

La situazione non lascia tranquilla la Cgia, che coglie l’occasione di lanciare un appello all’Europa affinché consenta agli Stati di ridurre più a lungo la tassazione sui prodotti energetici oppure sostenga in prima persona i settori maggiormente esposti. Del resto, gran parte delle merci vendute in Italia viaggia su strada e ogni aumento rischia di passare dal serbatoio allo scontrino.

Una volta che il taglio scadrà, si ripresenterà il problema che sta creando apprensione nell’economia. Per le piccole imprese rimarrebbero due possibilità: perdere una parte del guadagno oppure ritoccare le tariffe. Nel secondo caso il rincaro cambierebbe soltanto destinatario.