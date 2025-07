123RF Il Codice della Strada vieta l'uso del cellulare alla guida

Con il nuovo Codice della Strada e l’intensificazione dei controlli, con l’obiettivo di massimizzare la sicurezza, per chi adotta comportamenti scorretti alla guida ci sono molti più rischi. Spesso, inoltre, non bisogna fare i conti “solo” con una multa. I provvedimenti, infatti, possono essere ben più gravi come, ad esempio, il ritiro della patente.

Una delle violazioni del CdS che porta, con un’elevata frequenza, al ritiro della patente è, senza dubbio, l’utilizzo del cellulare alla guida, una pratica che viene sanzionata in caso di controlli soprattutto per via dei rischi che comporta per la sicurezza stradale, sia del conducente sanzionato che degli altri conducenti e degli utenti vulnerabili della strada.

Una serie di controlli da parte delle Forze dell’Ordine nella zona di Viterbo conferma come il ricorso all’uso dei cellulari alla guida sia ancora molto diffuso, nonostante i mezzi tecnologici per evitare questo comportamento ci siano (auricolari, vivavoce tramite il sistema di infotainment del veicolo). Il risultato di questi controlli è una pioggia di patenti ritirate.

Un fenomeno ancora molto diffuso

A riportare i risultati dei controlli effettuati dalla Polizia stradale nel viterbese è Ansa. La diffusione del fenomeno è ancora notevole e il round di controlli lo conferma. Gli agenti si sono appostati lungo le principali arterie cittadine e sono stati affiancati da altri agenti in borghese che si sono mescolati con gli automobilisti per dar vita a una serie di controlli a tappeto in modo da sorprendere i conducenti distratti per via dell’uso del cellulare alla guida.

Il risultato è stata una pioggia di sanzioni, con diverse violazioni rilevate per l’uso del dispositivo durante la guida e, soprattutto, ben 7 patenti ritirate. In una nota della Questura, rilasciata a commento dei controlli, si legge: “i controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo che, tradizionalmente, è caratterizzato da maggiori flussi di traffico, questo al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza stradale“.

Le sanzioni previste

L’utilizzo del cellulare alla guida è regolamentato dal Codice della Strada italiano, in particolare dall’articolo 173 in cui viene previsto il divieto “al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore“. Naturalmente, sono previste delle sanzioni per l’uso del cellulare come:

una sanzione amministrativa con pagamento di una multa di importo compreso tra 250 e 1.000 euro;

una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.

In caso di recidiva, nel biennio successivo alla violazione, sono previste ulteriori sanzioni. In questo caso, infatti, viene applicata:

una sanzione amministrativa con pagamento di una multa di importo compreso tra 350 e 1.400 euro;

la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Segnaliamo che, per saperne di più sull’uso del cellulare mentre si guida, è possibile dare un’occhiata all’approfondimento sul tema realizzato da Virgilio Motori che punta a chiarire se si può parlare al cellulare mentre si guida.