Manifestazione ambientalista in Austria e chiusure tra A22 e A13: il 30 maggio il Brennero rischia il caos con code e traffico paralizzato

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iStock Traffico paralizzato al Brennero: le autorità lanciano l’allarme

Se avete in programma di mettervi in viaggio sabato 30 maggio attraverso il Nord-Est è il caso di sapere quello che sta per succedere sull’autostrada del Brennero. Perché la giornata si preannuncia complicata, e in certi tratti potrebbe diventare qualcosa di peggio. Una manifestazione ambientalista in Austria blocca fisicamente un tratto dell’A13, il prolungamento della nostra A22 in direzione Innsbruck, con ricadute a catena su tutta la viabilità da Verona al confine. Il direttore tecnico di Autostrada del Brennero ha già parlato di “rischio catastrofe totale“. Non esattamente le parole che si vogliono sentire alla vigilia di un weekend di grande traffico come quello del ponte del 2 giugno.

Orari e tratti interessati

Partiamo dai fatti concreti, quelli utili a chi deve pianificare gli spostamenti. In Austria, l’autostrada A13 sarà chiusa dal passo del Brennero al casello di Schönberg dalle 11 alle 19 per tutti i veicoli. I mezzi pesanti troveranno il blocco già dalle 9 del mattino. Le autorità tirolesi, per evitare che il traffico si riversi sulle strade alternative, hanno disposto la chiusura anche della strada statale B182, che scorre parallela all’autostrada nella valle.

In Italia la situazione non è migliore. Il tratto dell’A22 tra Vipiteno e il Brennero sarà chiuso dalle 10:30 alle 19:00. La provincia di Bolzano ha già avvisato che, in caso di code, la chiusura potrebbe essere estesa ulteriormente a sud, fino a Bressanone, Chiusa o addirittura Bolzano. Sempre sull’A22, da Verona Nord al confine con il Trentino, la prefettura del Veneto ha vietato la circolazione dei camion sopra le 7,5 tonnellate dalle 6 alle 20. Il divieto vale anche per tutta la rete stradale dell’Alto Adige, con le sole eccezioni dei mezzi di soccorso, della polizia e di quelli che trasportano alimenti, medicinali e animali vivi, purché non siano diretti al Brennero.

Chi guida un mezzo pesante e si trova già in viaggio al momento dell’entrata in vigore dei divieti potrà sostare nelle aree attrezzate lungo il percorso, seguendo le indicazioni della polizia stradale. Nessuna indicazione, invece, per i veicoli comuni bloccati in coda: semplicemente, l’invito delle autorità è di non partire sabato. La Protezione civile del Trentino sta diffondendo il messaggio con forza: meglio anticipare la partenza a venerdì o posticipare a domenica. “Più riusciamo a comunicare la chiusura, più riusciamo a limitarne l’effetto“, ha dichiarato il capo della Protezione civile trentina Stefano Fait.

La manifestazione ambientalista

Karl Mühlsteiger, sindaco di Gries am Brenner, un comune austriaco a pochi chilometri a nord del passo, è tra i principali promotori dell’iniziativa dietro lo sciopero. La ragione è che non sia stato fatto abbastanza per proteggere la salute delle persone che vivono nella Wipptal, la valle a cavallo tra il Tirolo austriaco e l’Alto Adige, dove ogni giorno transitano migliaia di camion e dove la qualità dell’aria è da anni un problema concreto e documentato.

La manifestazione del 30 maggio è una marcia pacifica sul tracciato autostradale, il cui obiettivo è proprio quello di interrompere fisicamente il traffico per portare attenzione su questo tema. In passato Mühlsteiger aveva già provato a ottenere il permesso per azioni simili, senza successo. Questa volta le autorità austriache hanno detto sì, scatenando di conseguenza le proteste di quelle italiane.

Viabilità paralizzata

Tutto questo accade in un momento di per sé già complicato sul fronte del traffico. Il ponte del 2 giugno è uno dei weekend a più alta mobilità dell’anno, con decine di migliaia di persone che si mettono in viaggio verso montagna, lago di Garda e destinazioni oltralpe. Per chi è già in zona o deve comunque spostarsi, il consiglio è di tenersi aggiornati in tempo reale attraverso il sito di Autostrada del Brennero e le app di navigazione, che in giornata aggiorneranno la situazione costantemente. Ma la raccomandazione di fondo rimane quella delle autorità: sabato 30 maggio, se potete, non partite.