Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Lamborghini Cinque Lamborghini sequestrate

Se siete a bordo di una Lamborghini non ha molto senso effettuare delle brusche sgasate alternate a movimenti a basse velocità. L’anomalia potrebbe attirare l’attenzione degli agenti, oltre che dei passanti, soprattutto se vi trovaste a guidare per Manchester. Cinque Lamborghini Huracán e una Mercedes Classe G sono state sequestrate dalla polizia di Greater Manchester dopo una serie di manovre considerate pericolose sulla M66 e sulla M62.

Nelle arterie della città inglese gli agenti sono intervenuti, dopo aver ricevuto segnalazioni sulle manovre dei conducenti, decidendo di fermare i veicoli e di applicare una norma che permette di sequestrare immediatamente le vetture che sono guidate in modo rischioso. Le due superstrade più affollate che conducono al cuore della città del Nord-ovest dell’Inghilterra sono diventate teatro di strane e diverse manovre ad alta velocità, alternate a cambi repentini rallentati. L’irregolarità della condotta degli automobilisti, probabilmente tutti d’accordo sui comportamenti anomali da eseguire, ha fatto scattare il blitz della polizia.

Velocità alternate

In alcuni frangenti i conducenti sulle supercar della Casa di Sant’Agata Bolognese procedevano a soli 27 km/h. Tra le condotte emerse ci sono state sgommate, accelerazioni e improvvise inchiodate. Il plotone di Lamborghini avrebbe rallentato fino a viaggiare a ritmi bassissimi, rendendo molto pericoloso il viaggio degli altri utenti della strada. La differenza di velocità tra i veicoli ha generato delle situazioni ad alto rischio e, senza particolari problemi, i poliziotti sono intervenuti all’uscita della M66 per fermare i primi due veicoli, mentre gli altri quattro sono stati bloccati in seguito nella zona di Rochdale.

Il provvedimento di sequestro è stato adottato sulla base dell’Article 59 del Police Reform Act 2002, una disposizione che consente alla polizia di intervenire nei confronti di veicoli utilizzati in modo antisociale o pericoloso. Le auto non sono state confiscate in maniera definitiva: i proprietari hanno in questi casi sette giorni lavorativi per presentarsi presso una stazione di polizia indicata nel provvedimento e dimostrare di avere titolo per riottenere le proprie vetture. Tutti i proprietari sono intervenuti per riavere indietro i propri mezzi, ma sono stati perseguiti per diversi reati legati alla guida.

Caso non isolato

Il Chief Inspector Danny Kabal, responsabile del Transport Policing and Crime Command, ha spiegato che le strade non possono essere utilizzate come una pista. C’è un dettaglio da considerare: non è la prima volta che una Lamborghini è finita nel mirino della polizia della zona. L’11 luglio, sempre nella Greater Manchester, gli agenti hanno sequestrato un bolide emiliano dopo reiterate segnalazioni in merito ad auto sportive utilizzate come se le strade fossero un circuito di prova.

In seguito, ad agosto 2026, un’altra Lamborghini di colore viola è stata portata via con un carro attrezzi dopo che gli agenti avevano contestato al conducente un comportamento anomalo per dei colpi di acceleratore. Il 26 agosto, stavolta a Bolton, una Huracán arancione è stata messa sotto sequestro per una presunta gara clandestina tra supercar. L’uomo al volante avrebbe perso il controllo del suo bolide a pochi metri dalla volante di alcuni poliziotti. L’uso anomalo dei veicoli in modo tale da provocare allarme, disagio o disturbo pare essere un fatto comune nel Regno Unito.