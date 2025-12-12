Secondo l’Inrix Global Traffic Scoreboard 2025 il traffico aumenta in oltre metà delle città analizzate: Istanbul è prima, mentre Roma e Milano guidano la lista italiana

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Inrix 2025: le città dove si perde più tempo nel traffico

Il progresso della mobilità aumenta, le auto diventano elettriche, connesse, sicure, capaci persino di dialogare tra loro e prevenire un incidente prima ancora che il conducente se ne accorga. Eppure, nonostante l’innovazione continui a correre veloce, l’automobilista resta fermo. Letteralmente. Ore e ore trascorse nel traffico, ogni anno, in un paradosso che il rapporto Inrix Global Traffic Scoreboard 2025 fotografa con dati precisi e spesso impietosi. Una classifica che racconta molto dello stato delle città del mondo e in cui, purtroppo, non manca la presenza italiana.

Aumenta il traffico

Lo studio Inrix lavora su una mole enorme di informazioni: dati sui trasporti raccolti nell’arco di tre anni, monitorando spostamenti, velocità medie e livelli di congestione nelle principali aree urbane del pianeta. Il quadro che emerge è tutt’altro che rassicurante. Secondo il rapporto, il 62% delle città analizzate ha visto aumentare i ritardi rispetto all’anno precedente. La frase che accompagna lo studio è eloquente: “La domanda supera l’offerta di spazio”. Non c’è pianificazione urbana o tecnologia che tenga quando la crescita del traffico supera la capacità delle infrastrutture di assorbirlo. Il ranking tiene conto di vari parametri, tra cui:

la velocità media negli orari di punta;

la last mile speed, cioè la velocità ed efficienza del tragitto finale, quello che separa la consegna di un pacco dal cliente;

il tempo che si perde alla guida, che è il dato più pesante nella valutazione.

Il risultato è un’istantanea globale dove si vede chiaramente come, nonostante gli sforzi, la congestione sia tornata a crescere quasi ovunque. Un effetto probabilmente alimentato dal ritorno alla vita normale dopo gli anni della pandemia e dalla lentezza con cui molte città stanno adeguando la loro rete viaria.

La classifica

Nella top ten 2025 dominano le metropoli più vaste e complesse, dove milioni di persone si muovono ogni giorno per lavoro, scuola e servizi:

Istanbul Città del Messico Chicago New York City Philadelphia Cape Town Londra Parigi Jakarta Los Angeles

Istanbul si conferma la città più congestionata al mondo, con 118 ore perse nel traffico ogni anno. Significa quasi cinque giorni interi della propria vita passati a guardare una fila di auto che avanzano a passo d’uomo. Il resto della classifica segue uno schema ormai noto: grandi metropoli americane, europee e asiatiche dove il volume di spostamenti cresce più velocemente della capacità stradale di sostenerlo.

Milano e Roma guidano l’Italia

Per trovare la prima città italiana bisogna scendere fino al 17° posto, occupato da Roma. Non è una sorpresa: la capitale è da anni teatro di traffico costante, con una rete viaria complessa, un centro storico articolato e un pendolarismo imponente. Al 24° posto c’è Milano, che paga soprattutto la densità urbana e il grande numero di veicoli che ogni giorno entrano ed escono dall’area metropolitana. Più distanti in classifica troviamo Brescia e Firenze, rispettivamente al 72° e 87° posto, mentre a chiudere i primi 100 posti c’è Bergamo, Palermo e Genova, praticamente in fila, come 96° , 97° e 98°.

Una lista che dimostra come l’Italia, nonostante gli sforzi per migliorare il trasporto pubblico e favorire la mobilità sostenibile, continui a vivere un rapporto complicato con l’automobile. Tra centri storici stretti, infrastrutture non sempre moderne e una forte dipendenza dal mezzo privato, la sfida è tutt’altro che conclusa.