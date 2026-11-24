I furti di auto in Italia sono tristemente frequenti anche nel 2026, con la classifica che evidenzia una chiara predilezione verso un modello molto amato e venduto

Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

iStock Le auto più rubate in Italia: attenzione alla prima

Il furto d’auto continua a rappresentare una criticità rilevante per il mercato automobilistico italiano. La disponibilità di strumenti elettronici sempre più sofisticati, insieme alla presenza di un mercato parallelo dedicato alla commercializzazione di vetture e componenti di provenienza illecita, ha trasformato il furto in un’attività organizzata, capace di sfruttare le caratteristiche tecniche dei veicoli moderni.

Sulla base dei dati raccolti da Facile.it, è stato possibile aggiornare la classifica delle automobili più rubate nel 2026. La graduatoria evidenzia una chiara tendenza nel virare verso utilitarie diffuse sul panorama nazionale, con le prime sei vetture che sono solo italiane. Fiat comanda il vertice, con ben tre auto nelle prime quattro posizioni, ma è Panda a dominare su tutte le altre.

Fiat Panda con oltre 13.000 furti

La classifica tiene in considerazione vetture del segmento A, B e C, con queste che rappresentano le auto più interessanti per le reti di ricettazione, permettendo così di collocare più facilmente veicoli completi e componenti nel mercato illegale. Al primo posto vi è nettamente Fiat Panda, con il numero di furti che ha superato i 13.000 modelli nel solo 2026. Un divario enorme anche con Fiat 500 in seconda piazza, ferma a quota 5.254.

Chiude il podio c’è un’altra iconica citycar come Lancia Ypsilon, terza a 5.048 furti, che supera così Fiat Punto a 4.295. Per trovare una vettura non italiana, si deve scendere fino alla settima posizione con Smart Fortwo con 2.150, unica sopra quota 2000 tra le straniere, prima di chiudere la Top 10 con Citroen C3, Volkswagen Golf e Ford Fiesta. Di seguito la classifica completa:

Fiat Panda – Oltre 13.000; Fiat 500 – 5.254; Lancia Ypsilon – 5.048; Fiat Punto – 4.295; Alfa Romeo Giulietta – 3.606; Fiat 500L – 3.452; Smart Fortwo – 2.150; Citroen C3 – 1.917; Volkswagen Golf – 1.608; Ford Fiesta – 1.486.

Perché la scelta delle utilitarie

La concentrazione dei furti sulle vetture di grande diffusione risponde a precise logiche economiche. Il valore commerciale del veicolo rappresenta solo uno degli elementi considerati. La possibilità di smontare rapidamente un’automobile, recuperare le componenti richieste e collocarli attraverso canali illegali costituiscono un fattore determinante.

Tra gli elementi maggiormente interessanti figurano: gruppi ottici, paraurti, portiere, cofani, centraline elettroniche, sistemi multimediali e componenti meccaniche. La domanda di ricambi usati, alimentata anche dalla ricerca di riparazioni economicamente sostenibili, offre un mercato potenziale particolarmente ampio per i componenti provenienti da attività illecite. Un altro aspetto riguarda la possibilità di trasferire le vetture complete all’estero, attraverso circuiti di esportazione illegale.

Attacchi tecnologici e regioni maggiormente colpite

Tra le tecniche utilizzate dai criminali figurano gli attacchi relay, sfruttando la comunicazione tra la chiave elettronica e il veicolo. Questi sistemi consentono di estendere artificialmente il segnale della chiave, inducendo l’automobile a riconoscere come autorizzata una richiesta di accesso e avviamento. Il fenomeno interessa soprattutto le vetture dotate di accesso keyless.

Secondo i dati riportati da Facile.it, la concentrazione dei furti di auto presenta una maggiore distribuzione nel Centro-Sud. Al primo posto infatti troviamo la Campania, con una media di 8,2 furti ogni 1.000 veicoli, con il podio che lo completano il Lazio a 6,9 e la Puglia a 6,4. Quarta piazza per la Sicilia a 5,7, mentre la Lombardia è la prima del Nord Italia, con una media di 4,1 ogni 1.000 auto, dimostrazione di come questo fenomeno sia un problema esteso in tutto lo Stivale.