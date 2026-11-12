Il prezzo del gasolio non è il medesimo in tutta Europa e c'è una nazione dove si paga un euro in meno ogni litro rispetto all'Italia, ma c'è chi è messo peggio

Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ansa Foto Un euro in meno al litro sul diesel rispetto all'Italia

Il prezzo del gasolio continua a rappresentare una delle principali voci di spesa per gli automobilisti europei, ma il costo di un litro di diesel può cambiare sensibilmente a seconda del Paese in cui si effettua il rifornimento. Fiscalità nazionale, costo delle accise e IVA sono alcune delle caratteristiche principali che portano a creare delle sostanziali differenze tra le varie nazioni.

Si arriva addirittura a distanze di 1,427 euro per litro e in questa valutazioni non si considerano nazioni come Russia e Bielorussia, dove il costo è chiaramente ben inferiore rispetto al resto d’Europa. L’Italia non è tra le nazioni più economiche, tanto è vero che si trova a oltre un euro di differenza rispetto alla nazione europea più economica, ma c’è chi è messa peggio.

Danimarca la peggiore, Italia schiva la Top 10

Il costo del gasolio più elevato è un’esclusiva, esclusa la Svizzera, delle nazioni del Nord Europa. La Danimarca ha da tempo sfondato il muro dei 2,60 euro, stanziandosi così al primo posto con 2,640 euro al litro. Si tratta dell’unica nazione all’interno dell’Ue sopra la soglia dei 2,50 euro al litro. Le altre che completano questo triste podio sono infatti Norvegia e Svizzera, ma non sono membri Ue.

Solo introducendo le nazioni extra Unione Europea l’Italia schiva la Top 10, piazzandosi al dodicesimo posto leggermente al di sotto Germania e Lituania, ma la situazione cambia rimanendo tra gli Stati membri. Con questo criterio, il Belpaese balzerebbe così al settimo posto tra le 27 nazioni facenti parte dell’Ue. Di seguito la classifica

Danimarca 2,640; Norvegia 2,563; Svizzera 2,537; Finlandia 2,491; Paesi Bassi 2,444; Islanda 2,425; Regno Unito 2,374; Albania 2,309; Belgio 2,290; Lituania 2,243; Germania 2,237; Italia 2,224.

Malta a 1,2 euro al litro, bene la Spagna

Il prezzo del gasolio più economico di tutta Europa lo troviamo a Malta, parte integrante dal 2004 dell’Unione Europea. La fiscalità favorevole applicata nella piccola isola del Mediterraneo permette di abbattere i costi, lasciando il prezzo del diesel a soli 1,213, oltre un euro di differenza rispetto all’Italia. Il divario rimane netto anche con Andorra e Moldavia, che completano il podio a circa cinquanta centesimi di differenza.

Anche in questo caso le prime tre posizioni cambierebbero conteggiando solo le nazioni facenti parte dell’Ue, con Polonia e la vicina Slovenia che balzerebbero nei primissimi piazzamenti. Sono interessanti i prezzi che si registrano in Spagna e Svezia, gli unici colossi del “blocco occidentale”, e che riescono a mantenersi al di sotto dei due euro al litro. Qui di sotto la Top 10 tra le nazioni più convenienti

Malta 1,213; Andorra 1,702; Moldavia 1,762; Polonia 1,825; Slovenia 1,852; Spagna 1,860; Bulgaria 1,867; Svezia 1,958; Bosnia & Herzegovina 1,969; Slovacchia/Ungheria 1,983.

Il peso della fiscalità

La differenza di oltre 1,40 euro al litro tra Malta e Danimarca, dimostra le enormi distanze fiscali presenti all’interno dell’Unione Europea. Il prezzo del gasolio dunque non è solo influenzato dal valore del petrolio, ma sono determinanti le scelte e le politiche interne di ogni singolo Stato.

Oltre ad accise e IVA, incidono direttamente sul costo del gasolio anche approvvigionamento del carburante, logistica e margini di distribuzione, oltre che il livello di concorrenza tra gli operatori. Una graduatoria che mette in evidenza come il costo di gestione di un’auto, oltre alle caratteristiche stesse del mezzo, rimanga direttamente legato al prezzo dell’energia necessaria.