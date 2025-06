123RF Incidenti, feriti e decessi in calo negli ultimi 6 mesi

Il Codice della Strada è stato uno dei temi di maggiore attualità nel corso degli ultimi mesi. Le novità normative, mirate a rafforzare la sicurezza stradale, hanno fatto discutere, soprattutto nelle prime settimane successive l’entrata in vigore. Un nuovo report diffuso dal ministero dei Trasporti, però, conferma l’impatto positivo delle nuove regole. I dati in questione fanno riferimento a un periodo di sei mesi, partendo dal 14 dicembre 2024 e arrivando fino al 14 giugno 2025. Secondo questi dati, raccolti dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri nel periodo di tempo considerato, in Italia si è registrato un calo netto sia dei feriti che, soprattutto, dei decessi legati a sinistri stradali. Come vedremo, però, si tratta di dati parziali che andranno poi arricchiti nel corso del prossimo futuro. Andiamo a scoprire i dettagli completi.

Decessi e feriti in calo

Secondo i dati forniti dal ministero, nel periodo considerato si è registrato un calo netto di decessi e di feriti a seguito di incidenti stradali. Nel corso degli ultimi sei mesi, infatti, sono stati registrati 579 decessi, con un calo dell’8,7% che corrisponde a 55 morti in meno sulle strade rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per quanto riguarda i feriti, invece, il totale è di 18.960 unità, con una riduzione del 5,6% pari a 1.115 feriti in meno.

Da segnalare anche un calo del numero di sinistri (-4%) che passano da 35.209 a 33.786. Questo trend era già emerso nei dati del primo trimestre dell’anno in corso. Uno dei motivi principali alla base del calo di sinistri, feriti e decessi è rappresentato dall’aumento dei controlli, diventati più frequenti e precisi. C’è stata una maggiore attenzione alle verifiche con etilometri o precursori, con un totale di oltre 417 mila controlli effettuati che hanno portato all’1,83% di casi positivi per alcol e all0 0,25% di casi positivi per droga. Secondo il comunicato del ministero “le campagne di educazione stradale e di prevenzione stanno avendo effetti soddisfacenti“.

In attesa dei dati definitivi

Il ministero dei Trasporti, come già fatto nei mesi scorsi, ha scelto di pubblicare un report che mostrare l’andamento degli incidenti e, quindi, di decessi e feriti in Italia dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada. È importante sottolineare, in ogni caso, che questi dati, per quanto “ufficiali”, non sono ancora quelli definitivi in quanto dovranno essere integrati con quelli delle forze di Polizia locale che andranno a fornire un quadro ancora più dettagliato sulla situazione. Questi dati saranno inclusi nel prossimo report di Aci-Istat sulla sicurezza stradale.

Le informazioni fornite dal ministero, in ogni caso, confermano un primo impatto positivo da parte delle nuove norme del Codice della Strada. Il maggior numero di controlli e l’introduzione di regole più severe, oltre alle campagne informative portate avanti nel corso dei mesi scorsi, stanno avendo effetto. Il numero di sinistri è in calo e, fortunatamente, sulle strade italiane si registrano meno feriti e decessi rispetto all’anno precedente. In ogni caso, bisognerà attendere i prossimi mesi per poter analizzare i dati definitivi e valutare, con precisione, l’impatto delle nuove norme sulla sicurezza stradale.