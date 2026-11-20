123RF Codice della Strada: le novità per le società di autonoleggio

Una multa presa al volante di un’auto a noleggio può diventare un problema anche per la società che ha messo a disposizione il veicolo. Su questo punto Aniasa chiede maggiore chiarezza nel nuovo Codice della Strada: l’associazione di Confindustria del settore dei servizi di mobilità ha accolto favorevolmente le novità previste per il comparto, ma ritiene che alcune questioni siano ancora da risolvere. In particolare, preoccupano le infrazioni commesse dai clienti residenti all’estero e i pedaggi autostradali lasciati insoluti.

La posizione è stata illustrata dal direttore generale Giuseppe Benincasa durante un’audizione alla Commissione Trasporti della Camera, impegnata nell’esame dello schema di decreto legislativo. La posta in gioco non può dirsi trascurabile: ogni anno, secondo i dati riportati dall’associazione, le sanzioni elevate per violazioni commesse con veicoli a noleggio ammontano a circa 400 milioni di euro.

Multe con auto a noleggio: a chi tocca pagare

Il portavoce di Aniasa approva la presenza di una sezione normativa dedicata espressamente al noleggio, in cui si riconoscono le caratteristiche di un settore nel quale il proprietario dell’auto e la persona che la utilizza sono spesso soggetti diversi. Accolta positivamente anche la possibilità di sublocare i veicoli destinati al trasporto merci. Sulle multe viene confermato un principio importante: la responsabilità solidale per le infrazioni commesse con un mezzo a noleggio ricade sul locatario, anziché sulla società proprietaria. La situazione si complica, però, quando il cliente risiede all’estero.

In questi casi il nuovo testo contempla specifiche condizioni nelle quali l’impresa di autonoleggio può essere chiamata a rispondere del mancato pagamento da parte del trasgressore. Il timore di Aniasa è che le società finiscano per sostenere costi dovuti a comportamenti sui quali non hanno alcun controllo.

Il problema riguarda soprattutto i tempi delle notifiche. L’associazione chiede che il regolamento attuativo consenta alle imprese di ricevere le comunicazioni abbastanza rapidamente da poter recuperare gli importi attraverso le carte di credito dei clienti, rispettando i periodi di autorizzazione previsti. Nel 95% dei contratti stipulati con clienti esteri si ricorre proprio alle carte di credito. Le procedure dovranno comunque garantire trasparenza e diritto di ricorso.

Pedaggi non pagati: cosa chiede Aniasa

A proposito degli utenti che attraversano un casello autostradale senza versare il pedaggio dovuto, Aniasa vorrebbe attribuire la responsabilità all’effettivo utilizzatore del mezzo, evitando che il mancato pagamento finisca automaticamente a carico dell’impresa proprietaria. La richiesta è di applicare procedure analoghe a quelle previste per le violazioni del Codice della Strada, stabilendo termini precisi per comunicare gli importi non versati.

Benincasa ha insistito sulla necessità di trovare un equilibrio tra la riscossione delle somme dovute e la tutela delle società. Molto dipenderà dunque dalle disposizioni attuative: il confronto parlamentare non equivale ancora all’entrata in vigore definitiva delle regole illustrate.

A sostegno delle proprie richieste, Aniasa ha ricordato anche le dimensioni del comparto: le imprese gestiscono complessivamente 1,5 milioni di veicoli e acquistano ogni anno circa 530.000 mezzi, per un valore di 15 miliardi di euro. Il noleggio rappresenta inoltre il 32% delle immatricolazioni nazionali.

Una parte importante dell’attività riguarda il turismo, con 35 milioni di giornate di noleggio a breve termine registrate annualmente. Per l’associazione, regole più precise su multe e pedaggi servirebbero quindi a evitare nuovi oneri burocratici in un settore dal peso rilevante nella mobilità italiana.