Fonte: 123RF Il nuovo Codice della Strada fissa anche delle nuove disposizioni sui richiami dei veicoli

Hai un’auto con un richiamo aperto? Corri, perché ora ignorarlo ti costa caro. Il nuovo Codice della Strada fa sul serio: se non fai l’intervento entro due anni, la tua vettura sarà bandita dalla circolazione. E se ti beccano per strada? Multa tra 173 e 694 euro, proprio come succede con la revisione scaduta. Fino a ieri, le campagne erano gestite solo dai produttori. Ora la musica cambia: le autorità possono controllare in tempo reale se il tuo veicolo è in regola o meno.

Lista nera

Le Case non se la caveranno con avvisi generici e richiami lasciati al caso. Sono obbligate a comunicare ai proprietari i problemi dei veicoli e a segnalare chi, dopo due anni, si è astenuto dal passare in officina. Tutti i mezzi non riparati finiscono in una lista nera digitale, accessibile alla Motorizzazione Civile e alle Forze dell’Ordine. Un check della targa e scatta la sanzione.

La verifica avverrà sia durante i controlli su strada sia in altre modalità. Il sistema potrebbe sfruttare anche i varchi elettronici, le telecamere delle ZTL e i dispositivi di lettura targa usati per la revisione, aumentando le possibilità di individuare i veicoli fuori norma. Comunque, il proprietario dell’auto non è l’unico a rischiare. Anche i Costruttori hanno il fiato sul collo. Hanno, infatti, l’onere di:

avvisare i clienti dei richiami con comunicazioni chiare;

aggiornare l’elenco digitale con i veicoli non ancora riparati;

garantire gli interventi nei tempi stabiliti.

Chi sgarra paga. Le multe per le aziende vanno da 10.000 a 60.000 euro per ogni violazione. Oltre alle sanzioni dirette, le Case rischiano conseguenze più pesanti. Ritardi nella gestione delle procedure possono tradursi in costi extra per campagne più estese, danni d’immagine e possibili cause legali da parte dei clienti. Un richiamo mal gestito può pesare molto di più della semplice contravvenzione.

Le zone d’ombra

Ci siamo quasi, ma qualcosa fatica a tornare. L’idea di eliminare i mezzi difettosi è buona, ma la norma presenta delle possibili criticità. Primo punto: le moto rimangono escluse. Si parla di auto, furgoni e rimorchi, ma non di due ruote. Eppure, in Italia ce ne sono milioni: nessun pericolo? Difficile da credere. Poi c’è il problema degli avvisi ai proprietari. Spetterebbe ai Costruttori informarli, ma tra notifiche perse e indirizzi sbagliati, quanti lo sapranno davvero? Se l’avviso comparisse direttamente nei controlli di revisione, il rischio di finire nei guai sarebbe molto più basso.

Infine, la questione delle multe per le Case: 10.000, 60.000 euro… cifre irrisorie per chi fattura miliardi. Poca cosa rispetto a richiami che potrebbero costare molto di più. Alla fine, tutto dipenderà da come verrà gestita la norma. Se il sistema di monitoraggio presenterà delle falle, sarà forse una potenziale di problemi che di soluzioni. L’idea alla base dell’articolo 80-bis è giusta: meno veicoli difettosi sulle strade significa più sicurezza per tutti. Ma senza una gestione zelante, il rischio è di peggiorare la situazione. Nel dubbio, se hai un’auto con un richiamo aperto, falla sistemare subito. Al di là della questione della multa, la sicurezza è una priorità, mica un optional.