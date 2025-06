I cofani anteriori delle auto sono sempre più alti: è un problema per la sicurezza

123RF L'altezza media dei cofani anteriori delle auto cresce ancora

Il mercato delle quattro ruote segue dei trend ben precisi. Uno di questi è rappresentato dalla crescente diffusione dei SUV e, quindi, dalla trasformazione del parco circolante che, di anno in anno, vede sempre più modelli “a ruote alte” e sempre meno autovetture tradizionali. Oltre a questioni legate a consumi ed emissioni (i SUV, più pesanti e meno aerodinamici, consumano di più), questo trend comporta anche un problema per quanto riguarda la sicurezza.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, l’altezza media del cofano anteriore delle auto è cresciuta. Nella parte frontale, le auto sono molto più alte con rischi maggiori per i pedoni, soprattutto per i più piccoli, ma anche per i ciclisti e per chi guida un’auto più “bassa”, con un’altezza da terra inferiore. A chiarire quest’aspetto è una nuova indagine di CleanCities e di Transport & Environment (T&E), un’organizzazione indipendente europea che promuove le soluzioni di trasporto sostenibili e la riduzione dell’impatto ambientale dell’intero settore. I risultati dell’indagine pubblicata nei giorni confermano la crescita dell’altezza del cofano anteriore delle vetture. Ecco i risultati.

Sempre più SUV sulle strade

Per chiarire in che modo stanno cambiando le dimensioni medie delle auto che circolano sulle strade europee è necessario andare ad analizzare le vendite dei SUV. Nel corso del 2010, infatti, i SUV rappresentavano il 12% delle vendite complessive in Europa. Questa quota di mercato è aumentata rapidamente, anno dopo anno, fino ad arrivare al massimo storico registrato nel corso del 2024. Lo scorso anno, infatti, il 56% delle nuove vetture immatricolate apparteneva al segmento dei SUV.

Un problema di dimensioni

Più SUV in circolazione significa anche più auto con un cofano anteriore molto alto, con un conseguente aumento dei rischi per la sicurezza di pedoni, ciclisti e altri automobilisti che guidano autovetture piccole e “basse”. Considerando tutto il mercato europeo (UE oltre al Regno Unito e alla Norvegia), l’altezza del cofano anteriore è passata da una media di 76,9 centimetri, dato registrato nel 2010, a una media di 82,8 centimetri, dato registrato nel 2024.

L’incremento medio è di mezzo centimetro all’anno. Da segnalare, inoltre, che l’aumento più marcato arriva proprio dall’Italia, dove si è passati da 76,3 cm a 85 cm. A influenzare questo risultato, secondo gli autori dello studio, è stata la forte crescita delle vendite di Jeep (brand con modelli caratterizzati da un cofano anteriore molto alto) accompagnata dal calo delle vendite del marchio Fiat.

Lo studio evidenzia le differenze come l’altezza del cofano anteriore sia un dato fondamentale per valutare le conseguenze di un incidente. Incrementare il cofano anteriore da 80 cm a 90 cm di altezza comporta un aumento del rischio di morte a seguito dell’impatto con il veicolo, per pedoni, ciclisti e altri utenti vulnerabili della strada, pari al 27% (sulla base dei dati sui sinistri stradali raccolti in Belgio).

Chi guida un’auto con un cofano anteriore molto alto, inoltre, deve fare i conti con un blind spot nella parte antistante il veicolo che, chiaramente, cresce al crescere dell’altezza del cofano. Lo studio cita il caso del pick-up RAM TRX e della Land Rover Defender che hanno un blind spot che non consente di vedere un bambino davanti al veicolo fino a un’altezza, rispettivamente, di 1,36 metri e 1,1 metri.

Da segnalare che gli autori dello studio chiedono “all’UE e al Regno Unito di imporre un limite massimo all’altezza dei cofani delle auto. Raccomandano un’altezza massima di 85 cm per le nuove auto a partire dal 2035, soggetta a ulteriori studi. Un limite di 85 cm ha l’obiettivo di proteggere il 95% delle donne adulte coinvolte in incidenti come pedoni (solo il 5% delle donne adulte in Europa ha un baricentro inferiore a 86 cm). Essere colpiti al di sotto del proprio baricentro aumenta le probabilità di sopravvivenza. Il limite imposto all’altezza del cofano dovrebbe anche garantire un livello di protezione ragionevole per i bambini pedoni“.