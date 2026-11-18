Il dipendente di una concessionaria aveva acquistato un'auto per poi rivenderla privatamente, con il caso del successivo licenziamento che è finito in Tribunale

Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

iStock Dipendente di una concessionaria licenziato: tutta colpa di un'auto

Il mercato delle automobili usate rappresenta una componente strategica per la redditività delle concessionarie e proprio in questo contesto si inserisce una controversia giudiziaria. Un venditore è infatti stato licenziato dopo aver acquistato privatamente un veicolo da un cliente nell’azienda per cui lavorava.

La vicenda, affrontata dal Tribunale del lavoro di Ravenna, presenta anche un risvolto particolare: il datore di lavoro aveva incaricato un’agenzia investigativa per verificare l’eventuale prosecuzione dell’attività commerciale autonoma del dipendente, ricorrendo a un investigatore sotto copertura che si era presentato come potenziale acquirente.

Come è nata la controversia

Il dipendente coinvolto nella vicenda aveva ricoperto in precedenza il ruolo di responsabile delle vendite di un marchio automobilistico, salvo poi essere successivamente assegnato al reparto dedicato alle vetture usate. L’episodio contestato risale a un’attività commerciale ordinaria: un cliente si presenta nella struttura per chiedere informazioni sulla propria auto e acquistarne una nuova.

Il venditore però avrebbe scelto non di concludere l’operazione per la società con la quale lavorava, ma aveva acquistato personalmente l’automobile dal cliente. L’obiettivo era infatti procedere successivamente alla rivendita, economicamente vantaggiosa rispetto all’acquisto, creando così un conflitto tra interessi personali e obblighi di correttezza derivanti dal lavoro.

La strategia della concessionaria

La concessionaria, sospettando che il dipendente potesse gestire operazioni commerciali personali, ha dunque deciso di assumere un investigatore. Inizialmente il venditore aveva mostrato i modelli disponibili e le possibilità commerciali offerte dalla concessionaria. La conversazione era stata poi indirizzata verso una richiesta più specifica, con una colorazione che non era presente tra quelle offerte.

Tutto ciò era nato per verificare se il lavoratore avrebbe proposto un’operazione personale, anziché indirizzare il cliente verso una normale transazione con la concessionaria. Questo atteggiamento da parte del datore di lavoro ha però comportato un’attenta valutazione da parte del Tribunale.

Contestazione per l’uso dell’investigatore

Nella sentenza, si legge come il giudice Dario Bernardi abbia distinto il controllo legittimo del datore di lavoro verso il proprio dipendente dalla creazione artificiosa di una situazione finalizzata a provocare un comportamento illecito. Un’azienda può tutelare il proprio patrimonio e verificare eventuali condotte fraudolente dei dipendenti, purché rispetti i limiti previsti dalla normativa.

Il Tribunale ha però ritenuto che l’investigatore avesse superato questo confine, intervenendo attivamente per indurre il venditore a proporre un affare personale. La sentenza parla esplicitamente di una “provocazione” all’illecito, ritenuta non ammissibile nell’ordinamento lavoristico, definendo l’intervento dell’agente provocatore come “un abuso”.

Il licenziamento resta legittimo

Nonostante la censura verso la modalità di indagine, il Tribunale di Ravenna ha confermato il licenziamento per giusta causa. La ragione è sostanziale: il comportamento contestato al dipendente, prima dell’intervento dell’investigatore, era già sufficiente a configurare una violazione grave degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

L’acquisto personale dell’automobile dal cliente aveva infatti sottratto alla concessionaria un’opportunità commerciale direttamente collegata all’attività professionale del venditore. L’eventuale illegittimità di una specifica modalità di controllo non determina automaticamente l’invalidità di un licenziamento, quando quest’ultimo poggia su fatti autonomi e già sufficienti per giustificarlo. La sentenza del Tribunale di Ravenna dimostra dunque come la tutela degli interessi commerciali e il ricorso a un investigatore privato siano legittimi, rimanendo però nei limiti imposti dall’ordinamento.