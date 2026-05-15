Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa BMW Le auto più esclusive del mondo tornano a Villa d’Este

Come ogni primavera il Lago di Como si trasforma in una passerella a cielo aperto per alcune delle automobili più affascinanti mai costruite. Anche nel 2026 torna uno degli appuntamenti più esclusivi e attesi dall’automotive: il Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

Organizzato da BMW Group tra il celebre Grand Hotel Villa d’Este e la vicina Villa Erba, l’evento torna dal 15 al 17 maggio 2026 con un programma ancora più ricco, tra auto storiche rarissime, concept futuristiche e aste milionarie.

8 classi in gara

Come da tradizione, il cuore del Concorso sarà rappresentato dalle vetture selezionate dalla giuria internazionale. Per il 2026 sono previste otto categorie principali, pensate per raccontare diverse epoche e filosofie dell’automobile.

class A: Automotive Tailoring: The Decade of Opulence, 1924-1934;

class B: Future Couture: Dressed For Speed, 1935-1939;

class C: Viva Villa d’Este: Extravagant 1950s Style;

class D: “The Top Goes Down, The Price Goes Up”: Selling Sunshine;

class E: They Earned Their Names: Enzo’s Endurance Legends;

class F: Every Scratch Tells A Story: Ageing Gracefully Without Restoration;

class G: From Carnaby Street To The Autostrada: The Swinging GT Driver;

class H: The Pace Race: The Supercar Comes of Age.

Si tratta di un viaggio completo nella storia dell’automobile, capace di passare dalle eleganti cabriolet anteguerra fino alle supercar che hanno definito gli anni Ottanta e Novanta.

Premi di pregio

Il riconoscimento più ambito del concorso resta il Trofeo BMW Group – Best of Show, assegnato dalla giuria alla vettura considerata più significativa dell’intera manifestazione. Grande rilievo, come ogni anno, anche per la Coppa d’Oro, premio storico assegnato direttamente dal pubblico presente all’evento. Il vincitore assoluto riceverà inoltre un esclusivo cronografo firmato A. Lange & Söhne, ulteriore simbolo del prestigio della manifestazione. Non mancheranno poi i premi speciali:

il Trofeo del Presidente;

il Trofeo Il Canto del Motore, consegnato dal tenore Jonas Kaufmann alla vettura con il miglior sound;

il Trofeo dei Ragazzi;

il Trofeo del Presidente della Giuria;

il Trofeo dei Presidenti;

i premi dedicati alle concept car e ai prototipi contemporanei.

Negli ultimi anni il Concorso ha infatti ampliato il proprio sguardo anche verso il futuro, ospitando studi di design e hypercar che anticipano le prossime tendenze del settore.

Il FuoriConcorso

Parallelamente all’evento principale torna anche il celebre FuoriConcorso, manifestazione ormai diventata complementare a Villa d’Este. Per il 2026 il tema scelto sarà KraftMeister, un omaggio alla cultura automobilistica tedesca e alla sua tradizione ingegneristica. I giardini di Villa del Grumello e Villa Sucota ospiteranno un percorso fatto di sportive leggendarie, concept visionarie e modelli firmati dai tuner più celebri della Germania.

L’idea è raccontare l’evoluzione della performance tedesca, dalle grandi GT degli anni Sessanta fino alle preparazioni più estreme moderne. Un tema che promette di attirare moltissimi appassionati, soprattutto considerando la crescente attenzione verso il mondo restomod e tuning heritage.

Spazio per gli acquisti

Come ogni anno, il Concorso d’Eleganza sarà anche un enorme palcoscenico per il mercato delle auto da collezione. La casa d’aste Broad Arrow tornerà infatti come partner ufficiale dell’evento, portando oltre 70 vetture tra le più ricercate al mondo. Le vendite si terranno il 16 e 17 maggio, con preview già dal venerdì precedente. Vetture che raccontano epoche diverse, ma accomunate da un valore collezionistico ormai altissimo.

Ed è forse proprio questo il fascino unico di Villa d’Este: riuscire a mettere nello stesso luogo il passato più romantico dell’automobile e il futuro del design, trasformando un semplice weekend sul Lago di Como in una celebrazione totale della passione per i motori.