Una Mercedes-Benz 300 SL Roadster ha conquistato la Coppa d'Oro al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2026 che ha visto anche diversi altri riconoscimenti

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Ufficio Stampa BMW

Il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este è andato in scena lo scorso weekend con l’edizione 2026 che si è svolta in un contesto di temperature primaverili sulle rive del Lago di Como, una cornice unica che fa da sfondo ideale per la manifestazione, organizzata da BMW Classic.

Come sempre, il concorso ha presentato una selezione di veri e propri gioielli del mondo dell’automobilismo. La nuova edizione della Coppa d’Oro è stata assegnata, tramite votazione popolare, a un modello Mercedes che ha conquistato l’attenzione degli appassionati.

Alla manifestazione hanno partecipato diversi modelli da collezione e sono stati assegnati vari riconoscimenti, per premiare il lavoro svolto nella conservazione e nel restauro di quelle che possono essere considerate delle vere e proprie opere d’arte. Ecco tutti i dettagli in merito.

La vincitrice

A conquistare il trofeo Coppa d’Oro Villa d’Este è stata la Mercedes-Benz 300 SL Roadster di proprietà di Eric Blumencranz. Si tratta di una vettura realizzata nel 1963. IL modello in questione ha superato la concorrenza di altre icone del mondo delle quattro ruote come la Ferrari Testarossa Spider appartenuta a Gianni Agnelli.

L’esemplare che ha conquistato la Coppa d’Oro è una delle ultime 300 SL Roadster prodotte ed è conservata in condizioni completamente originali, considerando anche la verniciatura bianca con cui il modello è uscito dalla fabbrica. A completare le caratteristiche del modello troviamo gli interni in pelle nera, i freni a disco e l’hardtop originale, sempre nero.

Da segnalare anche la presenza di un paio di sci fissati sul portellone del bagagliaio, elemento che arricchisce l’allestimento, mantenendo la fedeltà con l’utilizzo originale della vettura. Nel corso della sua storia, questo modello ha avuto solo altri due proprietari prima di arrivare negli Stati Uniti nel 2025. Le condizioni di conservazione sono praticamente perfette.

Potete ammirare la Mercedes che ha conquistato la Coppa d’Oro da tutte le angolazioni grazie al carosello di immagini che proponiamo qui di sotto e che è stato pubblicato dall’account ufficiale Instagram della manifestazione. Tramite questo account, inoltre, gli appassionati hanno la possibilità di ammirare tutti i modelli che hanno partecipato all’evento svoltosi lo scorso weekend.

Le altre premiate

Nel corso dell’edizione 2026 del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este sono stati premiati anche altri modelli. Il riconoscimento per il miglior restauro, chiamato Trofeo BMW Group Classic, è stato assegnato alla Ferrari 250 GTO del 1962, un modello iconico che ha scritto la storia di Ferrari e del mondo delle quattro ruote e che è stato riproposto in una veste eccellente alla manifestazione. Il Trofeo ASI per la migliore auto conservata del dopoguerra è andato alla Fiat 8V Zagato, modello realizzato nel 1954.

Da segnalare anche il Trofeo Vranken Pommery dell’auto più iconica, conquistato dalla Cadillac Eldorado del 1957. Il Trofeo Schedoni Modena, che premia i migliori interni in pelle, considerando estetica e stato di conservazione, è andato alla BMW M1 del 1980, ancora intatta nonostante gli oltre 45 anni di carriera. Anche quest’edizione della manifestazione, quindi, ha premiato alcuni modelli iconici e che ancora oggi sono conservati in condizioni eccellenti.