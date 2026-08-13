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Ufficio Stampa Ferrari Ferrari Monza SP2 confiscata a Londra

La polizia metropolitana di Londra ha confiscato 90 veicoli tra il 7 e il 9 agosto 2026. Nella lista spiccano supercar di altissimo spessore di brand come Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, Bentley e Rolls-Royce. Il valore dei veicoli messi sotto sequestro è stimato in oltre otto milioni di sterline, pari a più di 9,3 milioni di euro. Una cifra totale da capogiro che enfatizza la portata dell’operazione degli agenti inglesi.

Una dopo l’altra, a partire da una Lamborghini Revuelto rossa, sono state caricate su un carro attrezzi. Il valore del gioiello della Casa di Sant’Agata Bolognese è stimato intorno alle 450.000 sterline, ovvero circa 525.000 euro. Tra le vetture iconiche confiscate c’era anche una Ferrari Monza SP2. La vettura scoperta a due posti fa parte del nuovo Concetto Icona della Casa modenese: vetture esclusivissime ispirate alle auto sportive che hanno fatto la storia in pista del Cavallino. L’esemplare era appena sbarcato nel Regno Unito e il conducente era in strada da meno di mezz’ora quando gli agenti lo hanno fermato.

Circostanze insolite

L’uomo alla guida era in possesso solo di una patente di guida provvisoria e non aveva una copertura assicurativa valida per la Ferrari. La Monza SP omaggia i modelli Ferrari degli anni ’50, come la 750 Monza e la 860 Monza. Della Monza SP2 e della sua variante monoposto, la SP1, furono prodotti appena 499 esemplari. Il cuore della biposto decappottabile è un motore V12 da 6,5 ​​litri della 812 Superfast, capace di sprigionare 810 CV a 8.500 giri/min. Secondo la Casa emiliana la vettura scatta da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e raggiunge una velocità massima superiore ai 300 km/h.

La vettura ha una connotazione racing: il posto passeggero è separato dal guidatore da un ampio tunnel centrale. I gruppi ottici posteriori vantano un fascio di luce continuo, ripreso anche in quelli anteriori, che divide a metà le due ottiche. La SP2 sembra essere uscita da un autodromo e ha un valore compreso tra i 2,5 e i 4,3 milioni di euro, spinta dalle forti richieste dei collezionisti e dalla limitatissima produzione globale. Un agente della polizia metropolitana ha avuto il piacere di guidarla per un breve tratto, seppur a velocità ridotta nel traffico londinese.

Le auto confiscate a Londra

Oltre alla Ferrari Monza SP2 e alla Lamborghini Revuelto, la polizia inglese ha sequestrato una Rolls-Royce Cullinan da circa 500.000 euro, una Ferrari Purosangue da 450.000 euro, una Ferrari 812 da 400.000 euro, una Rolls-Royce Wraith da 400.000 euro, una Lamborghini Urus da 350.000 euro, una Porsche 911 GT3 da 300.000 euro, oltre a Bentley, McLaren e altri gioielli di top brand.

L’operazione degli agenti si è concentrata sui quartieri esclusivi di Hyde Park, Kensington e Chelsea. I conducenti erano sprovvisti di un’assicurazione adeguata, oltre ad aver mostrato dei comportamenti alla guida pericolosi e cosiddetti antisociali. Al blitz hanno partecipato complessivamente 120 agenti, tra cui 95 membri della Polizia Ausiliaria e della Squadra di Controllo Veicoli. Sono stati supportati dal Motor Insurers’ Bureau, che ha accesso al database centrale delle assicurazioni auto sul territorio britannico.

Il capo delle operazioni Geoff Tatman ha dichiarato che la polizia riceve regolarmente lamentele dai residenti riguardo alle potenti vetture guidate in modo rischioso sulle strade di tutti i giorni e sui veicoli modificati che causano disturbo con rumori eccessivi. La polizia ha annunciato che i conducenti avevano polizze assicurative che riportavano una targa errata. Inoltre, alcuni conducenti stranieri avevano polizze che non coprivano la guida in Gran Bretagna.