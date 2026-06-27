Ridurre i chilometri registrati significa gonfiare il prezzo fino al 30% e nascondere l'effettivo stato di usura dell'auto, con conseguenze economiche e tecniche potenzialmente gravi

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

carVertical Il contachilometri modificato artificialmente genera non poco guai nell'usato

“Schilometrare” le automobili è una delle frodi più insidiose e persistenti nel panorama contemporaneo. Si tratta di una manomissione intenzionale del contachilometri, finalizzata a mostrare una percorrenza inferiore a quella effettiva. Guardando l’immagine di una strumentazione di bordo moderna, dove spicca in modo nitido il valore di 092382 km, è immediato percepire quanto questo dato sia centrale: esso costituisce il parametro fondamentale su cui si basano la fiducia dell’acquirente, lo stato di usura presunto e la valutazione economica del mezzo. Tuttavia, dietro quella cifra illuminata può celarsi un’alterazione che distorce completamente la realtà tecnica del veicolo.

La tecnica della manomissione elettronica

Con l’avvento della digitalizzazione, la frode non avviene più agendo fisicamente sui rullini dei vecchi contachilometri analogici, ma attraverso la manipolazione delle centraline elettroniche. Utilizzando software diagnostici specifici, i venditori disonesti possono resettare o scalare i chilometri memorizzati non solo nel quadro strumenti, ma anche negli altri moduli del veicolo (come la centralina motore o quella del cambio).

I dati statistici indicano che in Italia questa pratica è sistematica: circa il 2,7% dei veicoli controllati ha subito una manipolazione, con una riduzione media che supera i 41.500 chilometri. Questa operazione permette di presentare un’auto che ha già percorso una strada considerevole come un’occasione seminuova, “ringiovanendo” artificialmente ogni sua componente meccanica agli occhi di chi acquista.

Il danno economico: un rincaro di quasi il 30%

Il movente dietro questa pratica è esclusivamente speculativo. Alterare il chilometraggio consente di posizionare il veicolo in una fascia di prezzo superiore, gonfiandone il valore in modo del tutto artificiale. Le analisi di mercato dimostrano che un’auto “schilometrata” viene venduta mediamente a un prezzo superiore del 29,3% rispetto al suo reale valore.

La frode colpisce in modo particolare i modelli più recenti e le auto di fascia premium, dove la differenza economica tra un chilometraggio basso, come quello mostrato nel display di riferimento, e una percorrenza reale magari doppia, può ammontare a diverse migliaia di euro di profitto illecito per il venditore.

I rischi per la sicurezza e la manutenzione

Se il danno economico è immediato, il rischio legato alla sicurezza stradale rappresenta una vera insidia a lungo termine. Ogni automobile è progettata per seguire un piano di manutenzione rigoroso basato su scadenze chilometriche. Interventi vitali come la sostituzione della cinghia di distribuzione, il controllo degli iniettori o la verifica dei sistemi frenanti sono calibrati sulla strada effettivamente percorsa.

Se un acquirente legge sul cruscotto 092382 km ma l’auto ne ha realmente 150.000, rischia di ignorare scadenze tecniche fondamentali. Una cinghia di distribuzione che cede improvvisamente perché ha superato il suo ciclo vitale reale può causare la distruzione totale del motore o, nel peggiore dei casi, un incidente grave se il guasto avviene durante la marcia. Esiste inoltre una discrepanza tra l’usura visibile dei componenti (come sterzo o pedali) e il dato digitale: una vettura che mostra poco più di 92.000 km dovrebbe presentare interni in ottime condizioni; segnali di usura eccessiva in contrasto con quel numero sono spesso il primo campanello d’allarme di una frode.

Un problema di trasparenza globale

La persistenza di questa piaga è alimentata dalla mancanza di una trasparenza assoluta nella condivisione dei dati tra Paesi diversi. Spesso i chilometri “spariscono” durante i passaggi di proprietà internazionali o le esportazioni, poiché i database delle revisioni non sempre comunicano tra loro in modo fluido. Per difendersi, è fondamentale non fermarsi alla sola visione del display, ma esigere lo storico certificato dei tagliandi e consultare database indipendenti. Solo una verifica incrociata può garantire che il numero sul cruscotto sia un dato reale e non l’inizio di un’illusione costosa e pericolosa.