iStock Le strade più a rischio traffico nel primo fine settimana di settembre

Il calendario dice settembre e per milioni di italiani è arrivato il momento di rimettere le valigie nel bagagliaio, stavolta puntando verso casa. Il primo weekend del mese chiude infatti la stagione dell’esodo estivo e sulle strade italiane si prepara un nuovo aumento del traffico, alimentato dai rientri dalle località di villeggiatura verso le grandi città.

Controesodo: 27 milioni di spostamenti nel weekend

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, in queste ore sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade gestite dalla società del Gruppo FS. Viabilità Italia ha indicato il bollino rosso nel pomeriggio di sabato 5 e in quello di domenica 6 settembre, quando i flussi verso i centri urbani dovrebbero diventare particolarmente intensi.

A fotografare la situazione è Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas:

“Con questo weekend si conclude la stagione degli spostamenti estivi. In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da oggi sino a domenica 6 settembre sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs, ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti”.

Anas ha organizzato la rete in vista del controesodo riducendo la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre ne saranno chiusi o sospesi 1.175, pari all’83% dei 1.414 attivi. Sul territorio sono impegnati circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, affiancati dagli operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale.

Le strade interessate dal controesodo

La circolazione dovrebbe aumentare soprattutto sulle direttrici utilizzate per rientrare dalle località turistiche, tra cui figura la A2 Autostrada del Mediterraneo, insieme alle statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria. In Sicilia figurano tra le arterie da tenere sotto osservazione la A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazara del Vallo, mentre in Sardegna i flussi interesseranno la SS131 Carlo Felice.

Nel Lazio i rientri coinvolgeranno soprattutto la Pontina e l’Appia, due arterie importanti per chi torna a Roma dalle località turistiche della regione: tra le direttrici da tenere d’occhio figurano pure l’E45, l’Aurelia e l’Adriatica. Spostandosi verso Nord il traffico interesserà la SS36 del Lago di Como e dello Spluga, la SS45 di Val Trebbia e la Romea.

Con 27 milioni di spostamenti previsti in tre giorni, Anas chiede prudenza a chiunque si metterà in viaggio. Gemme insiste soprattutto sull’attenzione alla guida:

“I flussi di traffico interessano l’intero territorio nazionale e richiedono la massima attenzione da parte di tutti gli utenti della strada”

Tra le raccomandazioni trova spazio pure il cellulare, da lasciare perdere una volta partiti:

“Non utilizzare mai il cellulare mentre si guida. Bastano pochi secondi di distrazione per mettere a rischio la propria vita e quella degli altri”

Stop ai mezzi pesanti domenica

Domenica ci sarà una variabile in meno sulle strade. Dalle 7 alle 22 scatterà infatti il divieto di circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate, proprio nella giornata in cui è previsto uno dei picchi del controesodo.

Prima di partire vale la pena controllare la situazione del traffico e considerare tempi di percorrenza più lunghi del solito. Sabato e domenica pomeriggio saranno i momenti peggiori, con il bollino rosso indicato da Viabilità Italia e milioni di persone sulla strada di casa.