Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Tante violazioni tra chi usa il monopattino a Roma

L’uso dei monopattini nelle grandi città continua a essere molto diffuso. Le violazioni delle normative di circolazione, però, sono tante e una conferma arriva dai controlli effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale, nell’ambito di un’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale.

I numeri registrati nel corso dell’ultimo trimestre, infatti, evidenziano un trend sempre più chiaro. Tanti utenti che circolano in monopattino lo fanno aggirando le regole previste dal Codice della Strada. Complessivamente sono stati controllati oltre 12 mila veicoli.

I vigili hanno accertato quasi 6 mila irregolarità. Il bilancio è inequivocabile: le violazioni della normativa tra chi utilizza un monopattino a Roma sono ancora molto frequenti, con tutti i rischi e le problematiche che ne conseguono per quanto riguarda la sicurezza e la viabilità. Ecco tutti i numeri diffusi in merito:

Il casco è un optional?

Il mancato utilizzo del casco è la principale violazione rilevata dalla Polizia Locale romana. Complessivamente, nel periodo considerato, sono state individuate oltre 3 mila irregolarità.

In sostanza, circa la metà delle sanzioni riguarda proprio il mancato rispetto della norma che impone l’uso del casco quando si viaggia in monopattino.

Ricordiamo che il casco è obbligatorio da dicembre 2024, dopo l’aggiornamento del Codice della Strada, e che già lo scorso maggio era emerso, chiaramente, il problema del mancato utilizzo del dispositivo di protezione tra i cittadini romani che hanno scelto di spostarsi con un veicolo di questo tipo per la città.

Contrassegno e assicurazione

Altre due violazioni molto frequenti, registrate nella Capitale, sono quelle che riguardano:

il contrassegno identificativo, con oltre mille irregolarità;

la copertura assicurativa obbligatoria, con circa 400 irregolarità.

Questi due obblighi sono piuttosto recenti, con le norme che sono entrate in vigore, rispettivamente, a maggio e a luglio scorsi. Di conseguenza, è possibile ipotizzare un calo futuro delle violazioni.

Il problema della sosta

C’è un altro aspetto legato all’uso dei monopattini in città che rappresenta un grosso problema: si tratta della sosta irregolare, un fenomeno che, secondo la Polizia Locale romana, risulta essere particolarmente diffuso, sia tra gli utenti che optano per mezzi in sharing che tra chi utilizza un veicolo di proprietà.

Le zone con più violazioni

Dalle rilevazioni effettuate dai Vigili, è il centro storico di Roma la zona della Capitale dove c’è il maggior numero di utenti indisciplinati. Da segnalare che anche Ostia e le zone Aurelio, Marconi e Prenestino, oltre ai quartieri del VI Municipio di Roma Capitale fanno segnare diverse irregolarità.

In un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, la Polizia di Roma Capitale ricorda:

“L’osservanza delle regole è importante da parte di tutti: un uso scorretto del mezzo come il monopattino può infatti creare situazioni di pericolo non solo per l’utilizzatore, ma anche per gli altri utenti della strada. Per questo l’attività degli agenti affianca ai controlli e alle sanzioni anche interventi di prevenzione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di ridurre i comportamenti a rischio e contribuire alla prevenzione degli incidenti.”

Staremo a vedere se, nel corso dei prossimi mesi, si registreranno significativi passi in avanti in merito al rispetto delle regole vigenti tra gli utenti che sfruttano un monopattino per muoversi a Roma.