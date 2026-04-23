In vista dei viaggi estivi, scatta il check-up nazionale: dal 20 aprile la Polizia Stradale verifica se le gomme sono davvero adatte e conformi al veicolo

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Nuova campagna di sicurezza promuove il controllo a tappeto degli pneumatici

Spesso lo dimentichiamo, o forse preferiamo non pensarci troppo, ma l’unico punto di contatto tra le tonnellate di tecnologia di un’auto moderna e l’asfalto sono pochi, pochissimi centimetri quadrati di gomma. È su questa superficie minima che si gioca la nostra sicurezza ogni volta che affrontiamo una curva, una frenata improvvisa o un violento acquazzone estivo. Eppure, nonostante la loro importanza vitale, gli pneumatici sono spesso considerati un elemento secondario, quasi invisibile, di cui ci si occupa solo quando il gommista ci ricorda che il battistrada è ormai al limite.

Per scuotere questa pericolosa distrazione collettiva, dal 20 aprile 2026 la Polizia Stradale torna in campo con una nuova campagna di controlli su scala nazionale. L’obiettivo è chiaro: riportare l’attenzione sulla salute delle gomme per garantire strade più sicure a tutti. Non si tratterà di semplici verifiche amministrative, ma di un’indagine tecnica approfondita che trasformerà ogni posto di blocco in una sorta di “check-up” clinico per la vettura fermata.

Una verifica che va oltre l’apparenza

Immaginate la scena: una pattuglia ferma un veicolo per un normale controllo di routine. In questa nuova fase, però, l’agente non si limiterà a controllare patente e libretto. Dopo aver verificato la documentazione, si chinerà per osservare da vicino le ruote. Gli operatori, che hanno ricevuto una formazione tecnica specifica proprio per questo scopo, guarderanno oltre la superficie.

Non basterà che una gomma “sembri buona”. Gli agenti verificheranno lo stato di usura complessivo, ma anche la presenza di segnali d’allarme spesso invisibili a un occhio non esperto: tagli profondi, rigonfiamenti sospetti o anomalie strutturali che potrebbero trasformarsi in un cedimento improvviso a velocità autostradale.

Per eliminare ogni margine di ambiguità, le pattuglie saranno dotate dello spessimetro, uno strumento omologato che misura con precisione millimetrica la profondità del battistrada, garantendo criteri di valutazione uniformi e oggettivi su tutto il territorio nazionale.

Il rigore delle regole tecniche

Il controllo non si fermerà all’usura fisica. La campagna punterà i riflettori sulla coerenza normativa dell’equipaggiamento. Verrà verificata l’omologazione degli pneumatici e la loro esatta corrispondenza con quanto riportato sulla carta di circolazione. Un altro aspetto cruciale sarà l’uniformità: le gomme montate sullo stesso asse devono essere identiche. Inoltre, in un periodo di transizione stagionale, gli agenti presteranno particolare attenzione alla correttezza dell’equipaggiamento rispetto al periodo dell’anno, assicurandosi che gli automobilisti rispettino le normative sui cambi invernali o estivi.

Questa iniziativa, giunta alla sua 23ª edizione, è il frutto di una storica collaborazione tra Assogomma e il Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale. È un lavoro di squadra che negli anni ha cercato di elevare la consapevolezza di chi guida, ricordando che la sicurezza attiva dell’auto non dipende solo da sensori e radar, ma dalla qualità del contatto con il suolo.

La sfida delle auto moderne: il fattore peso

Il tema è oggi più urgente che mai a causa dell’evoluzione del mercato automobilistico. La diffusione di SUV, crossover e vetture elettriche ha cambiato radicalmente la dinamica dei pesi in gioco. Molte di queste auto moderne, cariche di batterie e dotazioni di lusso, superano agilmente le due tonnellate di massa. Sono veicoli potenti e pesanti che scaricano a terra energie notevoli: per loro, avere pneumatici in perfetto stato non è un’opzione, ma una necessità fisica imprescindibile per restare saldi alla strada.

I dati raccolti durante questi controlli a tappeto in tutta Italia non serviranno solo a sanzionare le irregolarità. Le informazioni verranno analizzate dal Politecnico di Torino secondo un rigoroso modello statistico. I risultati di questa analisi serviranno a costruire future campagne di sensibilizzazione, mirate soprattutto a proteggere gli automobilisti in vista dei prossimi esodi estivi, quando le alte temperature e l’asfalto rovente metteranno a dura prova la resistenza di quelle poche strisce di gomma che ci tengono legati alla vita.