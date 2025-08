123RF Due militari della Guardia di Finanza evitano una nuova tragedia

Continuano i casi di contromano in autostrada, un fenomeno che, nel corso delle ultime settimane, sembra essere in costante crescita, anche per via di alcuni tragici incidenti registrati sul finire del mese di luglio. Il nuovo episodio che va ad arricchire un lungo elenco arriva dalla Sicilia e vede protagonista una minicar con a bordo due ragazze di sedici anni, che hanno percorso per diversi chilometri l’Autostrada A29 procedendo contromano lungo la corsia di sorpasso, in direzione Mazara. Fortunatamente, grazie all’intervento di due militari della Guardia di Finanza, la tragedia è stata evitata. Il rischio di dover aggiornare il novero degli incidenti dovuti a questo comportamento scorretto di guida è stato altissimo. Andiamo a ricostruire quanto accaduto.

Tragedia sfiorata

Continua, quindi, l’escalation di casi di auto e altri veicoli che percorrono contromano le autostrade in Italia. Il nuovo caso è avvenuto lo scorso 5 agosto, intorno alle 16, lungo la A29. Una minicar guidata da una ragazza di appena sedici anni ha imboccato la tratta autostradale in modo errato, percorrendo molti chilometri in contromano, lungo la corsia di sorpasso. Come riportato da Ansa, il veicolo è stato poi avvistato da due militari della Guardia di Finanza, fermi allo svincolo di Castelvetrano, in provincia di Trapani. I militari stavano svolgendo un’attività di scorta a supporto del procuratore capo di Gela, Salvatore Vella.

Dopo aver notato strane manovre da parte di alcuni camion, che stavano sterzando bruscamente per evitare l’impatto, i due militari sono prontamente intervenuti. In pochi secondi, i finanzieri hanno posizionato l’auto di servizio in modo trasversale, attivando sirene e lampeggianti. Anche con il supporto di evidenti gesti con la mano, i due militari sono riusciti ad attirare l’attenzione della ragazza alla guida della minicar, la quale ha fermato il veicolo ed è stata poi scortata verso l’uscita più vicina, seguendo, questa volta, il senso di marcia corretto. L’immediato intervento dei finanzieri ha permesso, quindi, di evitare una nuova tragedia sulle autostrade italiane legata alla guida contromano. Stando a quanto riportato dalle agenzie di stampa, inizialmente le due ragazze non avevano compreso bene l’accaduto e l’enorme rischio affrontato.

Un fenomeno sempre più diffuso

In queste ultime settimane, come sottolineato in apertura, i casi di guida contromano in autostrada si stanno moltiplicando e, purtroppo, non sono mancati gli incidenti che, considerando la particolare dinamica, non possono che avere un esito drammatico. I casi registrati sono tanti e confermano la gravità del problema. I rischi legati alla guida contromano sono enormi. Per questo motivo, sarebbe necessario un deciso intervento (soprattutto normativo) per tentare di evitare il contromano in autostrada che spesso è legato a semplici disattenzioni, derivanti anche da una segnaletica non chiara e che può trarre in inganno, soprattutto quegli automobilisti meno esperti o più avanti con l’età. Staremo a vedere se l’escalation di casi di queste settimane riuscirà a riaccendere l’attenzione sul problema, spingendo tutti gli organi competenti a intervenire in modo deciso per contrastare questo preoccupante fenomeno.