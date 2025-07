Così gli italiani immaginano l’auto ideale, lo svela Autohero

L’84% dei proprietari di auto in Italia ritiene di possedere già un veicolo adatto alle proprie esigenze: il 62% si dichiara “abbastanza soddisfatto”, mentre il 22% parla della propria come “l’auto ideale”. Un livello di soddisfazione che supera quello di altri grandi Paesi europei: Germania (19%), Spagna (14%) e Francia (17%).

Tuttavia, rimane una parte significativa di consumatori ancora alla ricerca dell’auto perfetta, che secondo molti deve rappresentare un equilibrio tra sicurezza e prezzo accessibile. In questo contesto, modelli come Fiat Panda e 500 continuano a essere tra le scelte più indicate dagli italiani.

Questi dati emergono da una survey commissionata da Autohero – uno dei principali rivenditori europei di auto usate – e condotta da Nielsen Media Germany nel maggio 2025.

Prezzo, sicurezza e stile: cosa conta davvero nella scelta dell’auto

Per il 58% degli italiani, il rapporto qualità-prezzo è il fattore più importante per definire l’auto ideale. Questo aspetto è ancora più sentito dalle donne (62%) rispetto agli uomini (53%). Seguono la sicurezza (56%), fondamentale soprattutto per chi utilizza l’auto in ambito familiare, e il design (54%), che conferma l’importanza dell’estetica nelle decisioni d’acquisto.

L’innovazione tecnologica è un criterio rilevante per il 49%, con una maggiore attenzione da parte del pubblico maschile (56%) alla ricerca di funzionalità smart e connesse. Il brand conta per il 33% degli italiani, mentre la sostenibilità ambientale viene considerata prioritaria solo dal 26%. Un dato in linea con Germania (21%) e Spagna (28%), ma distante dalla Francia, dove il 49% degli intervistati la mette in cima alle preferenze.

Le scelte cambiano per età e genere, ma Panda e 500 mettono tutti d’accordo

Nonostante le differenze legate all’età e al genere, Fiat Panda e Fiat 500 risultano tra i modelli preferiti in tutte le fasce demografiche, grazie alla loro combinazione di praticità, stile e accessibilità.

Gli uomini tendono a preferire anche modelli di fascia medio-alta o sportivi, come BMW X5, Porsche 911 e BMW X3, accanto a veicoli versatili come Audi A3, Nissan Qashqai e Volkswagen Golf. Le donne, invece, mostrano una predilezione per auto compatte e funzionali, come Toyota Yaris, Dacia Duster, Jeep Renegade, Opel Corsa e Dacia Sandero.

L’età influisce ulteriormente sulle scelte: gli under 35 mostrano interesse per modelli sportivi e city car come Alfa Romeo Giulietta, Porsche 911, Lancia Ypsilon e Jeep Renegade. Gli over 35 si orientano invece su veicoli pratici e affidabili, come Audi A3, Toyota Yaris, Nissan Qashqai, Dacia Duster, Volkswagen Golf e BMW X3.