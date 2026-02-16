Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

ANSA Prezzo del carburante: quanto si paga in Italia rispetto al resto d'Europa

In Italia, il costo del rifornimento per automobilisti e autotrasportatori rappresenta una spesa sensibilmente più elevata rispetto a quanto accade nel resto del continente. Secondo le rilevazioni della Direzione generale dell’energia della Commissione europea effettuate all’inizio di gennaio 2026, il prezzo di benzina e diesel nel Belpaese è leggermente superiore alla media Ue. Nello specifico, mentre la media europea per la benzina si attesta su 1,605 euro al litro, in Italia il valore medio rilevato è di 1,627 euro/litro. La discrepanza appare ancora più marcata se si osserva il comparto del gasolio: il prezzo medio italiano di 1,660 euro/litro supera vistosamente la media dell’Unione, che si ferma a 1,553 euro/litro. Il motivo principale di questo squilibrio non è da ricercarsi nel costo della materia prima, ma nella componente fiscale, che incide in modo determinante sul prezzo finale alla pompa.

Le differenze nel panorama dell’Unione Europea

Analizzando i dati diffusi emerge un quadro europeo estremamente frammentato, con variazioni di prezzo notevoli tra uno Stato e l’altro. Se si cerca il massimo risparmio, la Bulgaria si conferma il Paese più conveniente dell’Unione, con prezzi medi di 1,214 euro/litro per la benzina e 1,237 euro/litro per il gasolio. All’estremo opposto troviamo i Paesi Bassi, che detengono il primato dei prezzi più onerosi: qui la benzina sfonda la soglia psicologica dei due euro, attestandosi a 2,017 euro/litro, mentre il diesel raggiunge gli 1,810 euro/litro.

Osservando i vicini dell’Italia e le altre grandi economie europee, la situazione è variegata. In Germania la benzina è decisamente più cara che in Italia, con un prezzo di 1,789 euro/litro, così come in Francia dove si paga mediamente 1,709 euro/litro. Anche in Danimarca (1,871 euro/litro) e in Grecia (1,710 euro/litro) i costi superano quelli italiani. Al contrario, la Spagna offre prezzi molto più contenuti, con la benzina a 1,436 euro/litro e il diesel a 1,384 euro/litro. Risultano particolarmente economici anche i Paesi dell’Est come la Polonia (1,360 euro/litro per la benzina) e la Repubblica Ceca (1,355 euro/litro).

Il peso delle tasse

La vera ragione per cui l’Italia occupa stabilmente le posizioni più alte della classifica europea dei prezzi non riguarda le dinamiche di mercato, ma la pressione fiscale. Secondo le fonti, la componente fiscale sui carburanti in Italia è sensibilmente superiore alla media Ue. Per ogni litro di benzina acquistato in Italia, ben 0,966 euro finiscono nelle casse dello Stato sotto forma di tasse e accise, contro una media europea di 0,920 euro. Per il gasolio la differenza è ancora più netta: la tassazione italiana è di 0,904 euro/litro, mentre la media dell’Unione si ferma a soli 0,804 euro/litro.

Questo fenomeno è ben visibile confrontando l’Italia con gli Stati che hanno i prezzi più bassi. In Bulgaria, per esempio, la componente fiscale è limitata a poco più di 50 centesimi al litro per entrambi i carburanti, permettendo così al prezzo finale di restare estremamente competitivo. In Olanda, invece, l’alto costo alla pompa è giustificato proprio da un prelievo fiscale che supera l’euro al litro per la benzina e si avvicina ai novanta centesimi per il diesel.

Un dato interessante riguarda il confronto con i 21 Paesi dell’Eurozona. In questo specifico gruppo, la benzina in Italia risulta paradossalmente più conveniente rispetto alla media, che è di 1,656 euro/litro. Tuttavia, il diesel italiano continua a essere più costoso anche rispetto ai partner della moneta unica, la cui media è di 1,578 euro/litro. Dunque, la struttura dei prezzi italiana resta fortemente condizionata da una tassazione elevata che impedisce ai consumatori di beneficiare appieno di eventuali ribassi del valore del greggio sui mercati internazionali.