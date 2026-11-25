Euro NCAP ha pubblicato, in queste ore, i risultati dei test di sicurezza su nuove auto. La nuova tornata di test, l’ultima i cui risultati saranno pubblicati nel corso del 2026, coinvolge un totale di 10 modelli.
Sono stati testati Škoda Peaq, BMW X5, GWM ORA 5, GWM H7, Kia Seltos, Lepas L4, Lepas L6, Lepas L8 PHEV, Mercedes-Benz GLE e Nissan Leaf. Andiamo ad analizzare i risultati ottenuti da questi modelli.
Indice
I risultati dei test Euro NCAP
In tabella, qui di sotto, vengono riepilogati i risultati sintetici dei test Euro NCAP per quanto riguarda i 10 modelli coinvolti. Di questi, 9 hanno ottenuto le 5 stelle mentre solo uno (la Nissan Leaf) deve accontentarsi delle 4 stelle.
L’analisi si articola in quattro macro-categorie che includono diversi fattori differenti che sono stati analizzati durante i test da Euro NCAP per offrire un quadro aggiornato sulla sicurezza di un veicolo al suo arrivo sul mercato.
Una nota di merito, come evidenziato da Euro NCAP, va alla Škoda Peaq, che ha raggiunto il punteggio nel test di protezione in caso di incidente, con un ottimo 94%, dato sensibilmente superiore a quello registrato dagli altri modelli testati.
Oltre al primato della Škoda Peaq nella protezione dagli impatti (94%), la tornata di novembre evidenzia risultati molto interessanti anche per gli altri costruttori. Mercedes-Benz GLE e BMW X5 si confermano punti di riferimento nella sicurezza attiva e nell’assistenza alla guida.
La GLE, in particolare, è la prima vettura esaminata quest’anno a soddisfare già i requisiti più severi per mantenere le cinque stelle nel 2027. Ottima anche la prova delle Case cinesi, con GWM, con il brand ORA, e Chery, con Lepas, che hanno raccolto risultati più che soddisfacenti, raggiungendo le 5 stelle.
|Modello
|Guida sicura
|Prevenzione dagli incidenti
|Protezione in caso di incidente
|Sicurezza post-incidente
|Giudizio complessivo
|Škoda Peaq
|65%
|78%
|94%
|92%
|5 stelle
|Mercedes-Benz GLE
|74%
|87%
|90%
|92%
|5 stelle
|BMW X5
|71%
|85%
|87%
|92%
|5 stelle
|GWM ORA 5
|70%
|71%
|91%
|92%
|5 stelle
|GWM H7
|69%
|76%
|88%
|90%
|5 stelle
|Lepas L4
|64%
|84%
|90%
|92%
|5 stelle
|Lepas L6
|62%
|78%
|87%
|95%
|5 stelle
|Lepas L8 PHEV
|62%
|78%
|87%
|95%
|5 stelle
|Kia Seltos
|67%
|71%
|84%
|90%
|5 stelle
|Nissan Leaf
|59%
|58%
|78%
|85%
|4 stelle
Per le analisi complete su tutti i modelli citati potete consultare il sito ufficiale euroncap.com. Ricordiamo che, dal 2026, Euro NCAP ha iniziato ad adottare nuovi criteri per valutare la sicurezza delle autovetture testate, con l’obiettivo di offrire un quadro aggiornato e più preciso.
Il commento di Euro NCAP
Aled Williams, Direttore del programma Euro NCAP, ha commentato con queste parole i risultati ottenuti dai modelli testati:
“Škoda merita i complimenti per aver raggiunto il punteggio più alto di sempre nella prova di protezione in caso di collisione dei test Euro NCAP 2026. Il nuovo SUV Peaq offre una protezione eccezionale in caso di impatto, ma, come dimostra il nostro sistema di valutazione a quattro fasi, la resistenza agli urti è solo una parte del quadro generale. Mercedes-Benz GLE e BMW X5 alzano l’asticella in termini di sicurezza di guida e prevenzione degli incidenti. La vera sicurezza a 360 gradi si basa sul raggiungimento di questo equilibrio, e rimane un processo di miglioramento continuo.”