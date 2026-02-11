Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Leapmotor sorprende tutti: vendite moltiplicate in Italia

Il 2026 si è aperto nel migliore dei modi per Leapmotor, che in Italia sta vivendo una fase di crescita difficilmente ignorabile. I numeri parlano chiaro e raccontano una realtà in forte accelerazione: rispetto a gennaio 2025, il marchio ha fatto registrare un incremento delle vendite pari al +594%, un balzo che lo proietta tra i protagonisti più dinamici del mercato elettrico.

Secondo i dati Dataforce, nel solo mese di gennaio sono state 1.118 le immatricolazioni, sufficienti per raggiungere lo 0,8% del mercato totale e l’1,3% del canale privati. Risultati che certificano non solo una crescita quantitativa, ma anche un progressivo consolidamento del brand, sempre più riconoscibile e presente nelle scelte degli automobilisti italiani.

Guidano le auto elettriche

Il motore principale di questa crescita è senza dubbio il segmento delle auto elettriche, terreno su cui Leapmotor ha costruito, mese dopo mese, una posizione sempre più solida. A gennaio il brand ha conquistato la leadership nel canale privati, raggiungendo una quota del 16,3%, un dato che fotografa un chiaro cambio di passo rispetto al recente passato.

Ma non è tutto. Nel mercato BEV complessivo, Leapmotor ha confermato la seconda posizione assoluta, con una quota dell’11,2%, dimostrando di saper competere non solo con i marchi emergenti, ma anche con i costruttori più strutturati e già affermati nel mondo dell’elettrico. Una crescita che non appare episodica, ma frutto di una strategia precisa, basata su prodotti concreti, prezzi competitivi e una rete commerciale in progressivo rafforzamento.

Il successo di T03

A trainare le immatricolazioni di gennaio è stata soprattutto la Leapmotor T03, che si conferma come l’auto elettrica più venduta in Italia. Un risultato tutt’altro che scontato, che testimonia come il mix tra dimensioni compatte, tecnologia essenziale ma completa e un posizionamento di prezzo aggressivo continui a fare centro nel segmento delle citycar elettriche.

Accanto alla T03, merita una menzione anche la B10, che sta rapidamente trovando spazio nel competitivo segmento dei C-SUV BEV. A gennaio il modello ha confermato la seconda posizione di categoria, conquistando una quota del 13,92%, segnale evidente di un interesse crescente da parte del pubblico verso un SUV elettrico pensato per l’uso quotidiano, ma senza rinunciare a contenuti tecnologici e comfort.

Novità in arrivo

Il 2026 di Leapmotor promette altre novità: già da qualche giorno il brand ha annunciato la nuova B10 REEV Hybrid, la versione con tecnologia Range Extended Electric Vehicle che ora arriva ufficialmente in Italia.

Questa variante adotta una trazione completamente elettrica, che viene ricaricata da un generatore a benzina, che non fornisce mai propulsione diretta. Si tratta quindi di una vettura con un’esperienza di guida completamente elettrica, ma senza ansia da ricarica. 80 km di autonomia a zero emissioni sono garantiti dalla batteria di 18,8 kWh, ma basta l’utilizzo del generatore per raggiungere una percorrenza fino a 900 km.

Sul fronte prezzi, la nuova B10 REEV Hybrid parte da 29.900 euro, posizionandosi in modo competitivo all’interno del segmento. Numeri, prodotti e strategia raccontano una storia chiara: Leapmotor non è più una semplice novità, ma una realtà sempre più concreta nel panorama automotive italiano, con ambizioni che vanno ben oltre il breve periodo.