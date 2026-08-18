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123RF Crisi forniture: aumenti costi olio motore

Il conflitto bellico in Iran sta avendo delle forti ripercussioni anche sui principali produttori di lubrificanti. Da quando i missili iraniani hanno colpito l’impianto gas-to-liquids di Shell in Qatar, si sono registrati effetti negativi in Europa e negli Stati Uniti. I problemi nella catena di approvvigionamento sono peggiorati, portando a preoccupanti cali nella produzione di oli base di Gruppo III, causando una crescita dei prezzi che sta preoccupando anche colossi come Volkswagen, Stellantis e Toyota.

I major dell’industria delle quattro ruote stanno trovando strade alternative per garantire la manutenzione dei loro veicoli. Le opzioni sono state individuate, ma i volumi disponibili restano limitati e un nuovo problema logistico o produttivo potrebbe espandere la crisi. In Giappone alcuni clienti Suzuki hanno già registrato ritardi nei cambi d’olio e non si escludono ripercussioni alle nostre latitudini.

Scenari inquietanti

Class Cnbc ha descritto sul proprio profilo X una crisi internazionale delle forniture di olio motore. Stellantis, Volkswagen e Toyota stanno verificando le nuove miscele di lubrificanti per fronteggiare la carenza degli oli base Group III. Secondo quanto riportato sul Financial Times, i major dell’automotive stanno ricorrendo a fornitori alternativi per far fronte alla scarsità dei lubrificanti, prodotti altamente raffinati essenziali per la produzione degli oli motore.

L’olio motore utilizzato nei veicoli è una miscela composta per la maggior parte da una base oleosa, a cui vengono aggiunti additivi che migliorare le performance. La scelta del giusto olio motore è una delle decisioni più importanti per garantire il corretto funzionamento e la longevità della vettura. Le basi oleose si dividono in gruppi in base al grado di raffinazione. Il Gruppo III e il Gruppo I – noto come PAO, polialfaolefine – sono i più raffinati e vengono adottati per produrre i lubrificanti sintetici ad alte prestazioni utilizzati nei motori moderni.

Va ricordato che i Paesi del Golfo Persico sono responsabili di una quota compresa tra il 15 e il 20% della capacità mondiale di basi oleose del Gruppo III. Nel 2025, il 72% delle importazioni europee e il 47% di quelle americane di questo tipo di base provenivano da quella regione. La difficile situazione nello Stretto di Hormuz ha portato le principali aziende a esaurire le riserve di questi oli di alta qualità, di cui Stati Uniti ed Europa si rifornivano in gran parte dal Medio Oriente.

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Aumento dei costi

L’aumento dei prezzi degli oli base Group III è arrivato sino ai 4.000 dollari a tonnellata in Europa e negli Stati Uniti, quasi tre volte i livelli precedenti alla guerra. A subire i rialzi sono sempre gli automobilisti perché si tratta di una spesa necessaria per scongiurare avarie del motore. Holly Alfano, CEO dell’Independent Lubricant Manufacturers Association, ha annunciato:

“Anche i fornitori alternativi dispongono di volumi limitati e qualsiasi nuova interruzione delle spedizioni, blocco di una raffineria o altro shock potrebbe rapidamente peggiorare la situazione. Il settore continua a operare con margini molto ridotti per far fronte a eventuali nuovi problemi”.

Se gli Stati Uniti dovessero appianare le divergenze nello Stretto di Hormuz, i Paesi europei riceverebbero nuovi carichi non primi dell’autunno. I produttori stanno valutando se i lubrificanti alternativi garantiscano gli stessi livelli di qualità. I produttori, tra cui quelli sudcoreani, potrebbero dover fronteggiare presto delle difficoltà nell’approvvigionamento di greggio. Con questi chiari di luna è meglio affrettarsi a cambiare l’olio nella vostra amata vettura.