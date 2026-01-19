Cuba senza benzina, attesa di mesi per un pieno di carburante

Negli ultimi mesi, gran parte delle stazioni di servizio dell’Avana ha smesso di distribuire carburante. Le pompe sono vuote, le code si dissolvono e persino attività secondarie come la ricarica degli accendini sono diventate difficili a causa della scarsità di benzina e gas.
Una crisi che parte da lontano
La situazione non è solo un problema locale: la drastica riduzione delle spedizioni di petrolio da parte del Venezuela — un fornitore chiave per Cuba — ha stretto ancora di più un mercato già in difficoltà. I rifornimenti diventano imprevedibili, e ciò ha un impatto immediato sulla mobilità e sulla vita quotidiana.
Come si vive senza carburante
Per gli automobilisti dell’Avana la realtà è dura per questi motivi:
- In molte aree solo poche stazioni offrono carburante, mentre altre sono a secco.
- Per accedere alla benzina bisogna registrarsi su un’app mobile e aspettare mesi per un possibile turno di rifornimento.
- Anche chi ottiene un turno può trovarsi ad avere a disposizione solo benzina di bassa qualità o tipi non utilizzabili per il proprio veicolo
Molti mezzi restano fermi in garage, aziende di trasporti locali sono costrette a fermare le attività e le consegne si riducono drasticamente.
Effetti sull’economia e sulla mobilità
Questo tipo di crisi si ripercuote anche sul resto dell’economia:
- Tassi di utilizzo delle auto drasticamente ridotti.
- Aumento del mercato nero di carburante a prezzi esorbitanti.
- Dipendenza da veicoli alternativi come bici e carri trainati.
La situazione cubana è un potente promemoria di quanto sia fondamentale la sicurezza delle catene di approvvigionamento e l’efficienza energetica. Anche un’auto performante vale poco se il carburante non arriva. Inoltre, la crisi mette in evidenza l’importanza delle tecnologie alternative: auto ibride, elettriche o a biocarburante potrebbero, nel lungo periodo, ridurre la dipendenza da fonti fossili instabili.