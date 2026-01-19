Cuba senza benzina, attesa di mesi per un pieno di carburante

I rifornimenti diventano imprevedibili, e ciò ha un impatto immediato sulla mobilità e sulla vita quotidiana

Negli ultimi mesi, gran parte delle stazioni di servizio dell’Avana ha smesso di distribuire carburante. Le pompe sono vuote, le code si dissolvono e persino attività secondarie come la ricarica degli accendini sono diventate difficili a causa della scarsità di benzina e gas.

Una crisi che parte da lontano

La situazione non è solo un problema locale: la drastica riduzione delle spedizioni di petrolio da parte del Venezuela — un fornitore chiave per Cuba — ha stretto ancora di più un mercato già in difficoltà. I rifornimenti diventano imprevedibili, e ciò ha un impatto immediato sulla mobilità e sulla vita quotidiana.

Come si vive senza carburante

Per gli automobilisti dell’Avana la realtà è dura per questi motivi:

In molte aree solo poche stazioni offrono carburante, mentre altre sono a secco.

Per accedere alla benzina bisogna registrarsi su un’app mobile e aspettare mesi per un possibile turno di rifornimento.

e aspettare mesi per un possibile turno di rifornimento. Anche chi ottiene un turno può trovarsi ad avere a disposizione solo benzina di bassa qualità o tipi non utilizzabili per il proprio veicolo

Molti mezzi restano fermi in garage, aziende di trasporti locali sono costrette a fermare le attività e le consegne si riducono drasticamente.

Effetti sull’economia e sulla mobilità

Questo tipo di crisi si ripercuote anche sul resto dell’economia:

Tassi di utilizzo delle auto drasticamente ridotti.

Aumento del mercato nero di carburante a prezzi esorbitanti.

Dipendenza da veicoli alternativi come bici e carri trainati.

La situazione cubana è un potente promemoria di quanto sia fondamentale la sicurezza delle catene di approvvigionamento e l’efficienza energetica. Anche un’auto performante vale poco se il carburante non arriva. Inoltre, la crisi mette in evidenza l’importanza delle tecnologie alternative: auto ibride, elettriche o a biocarburante potrebbero, nel lungo periodo, ridurre la dipendenza da fonti fossili instabili.