Fonte: Ufficio Stampa Cupra

Cupra è uno dei brand più giovani sul mercato e, nel corso degli ultimi anni, sta facendo registrare ottimi risultati in termini di crescita, grazie anche a una gamma sempre più ricca di modelli in grado di occupare diversi segmenti di mercato. A confermare la qualità del lavoro svolto dal brand sono una nuova serie di riconoscimenti. Cupra, infatti, è stato eletto Marchio più trendy dell’anno dai lettori di Auto Motor und Sport. Contemporaneamente, il brand ha conquistato anche la rassegna El Sol, dedicata alla comunicazione pubblicitaria e in cui sono state premiate alcune campagne promozionali lanciate negli ultimi anni. Andiamo a riepilogare i successi ottenuti da Cupra.

Un brand di successo

Il marchio Cupra è sempre più un riferimento del mercato europeo. In occasione del gala di premiazione della rassegna Auto Motor und Sport Awards ad Amburgo, il marchio ha ottenuto un importante riconoscimento: secondo i lettori del popolare magazine, Cupra è il Marchio più trendy dell’anno. Il premio è stato assegnato con una netta maggioranza, conquistando gli oltre 94.000 lettori che hanno partecipato alla votazione. La Casa ha ottenuto un tasso di approvazione del 72%, migliorando notevolmente i risultati degli anni passati (nel 2021 il tasso di approvazione era al 48%).

Da segnalare, inoltre, che Cupra è stato anche il marchio più premiato in occasione di El Sol, Festival Iberoamericano della Comunicazione Pubblicitaria, uno degli eventi più importanti del settore per l’America Latina. Il brand ha ottenuto sei Soli d’Oro, cinque Soli d’Argento e due Soli di Bronzo. A contribuire al successo del marchio sono state varie campagne pubblicitarie, come The First Safety Car On Water, con protagonista la Terramar, realizzata in occasione dell’edizione della Louis Viutton America’s Cup di Barcellona. Un’altra campagna molto apprezzata è stata There’s no second, diretta dal regista e Cupra Ambassador, J.A. Bayona. Già in passato la comunicazione del brand era stata premiata con la conquista del Gran Premio per l’Efficacia dall’Associazione Spagnola degli Inserzionisti (AEA) nel 2023.

Il ruolo della comunicazione pubblicitaria è chiave per il marchio che, per farsi conoscere e raggiungere nuovi potenziali clienti, ha studiato con attenzione tutti i dettagli, andando a costruire una gamma ricca di modelli, da poco arricchita da una nuova versione della Terramar, e con tecnologie all’avanguardia, come il sistema eHybrid per le auto Plug-in Hybrid. Nello stesso tempo, però, ogni lancio è stato accompagnato da campagne pubblicitarie ambiziose che, su tutte le piattaforme, hanno permesso al brand di diventare un riferimento del mercato europeo.

Cupra sta raccogliendo i frutti di un lavoro iniziato diversi anni fa e che continua ad attirare appassionati del mondo delle quattro ruote. Sven Schuwirth, Vicepresidente esecutivo Vendite, Marketing & Aftersales di CUPRA, commenta così i successi ottenuti dal marchio del Gruppo Volkswagen: “In soli sette anni, CUPRA ha lanciato sette modelli, mantenendo salde le proprie radici e utilizzando la sua posizione di marchio sfidante e non convenzionale per attrarre oltre 800.000 appassionati di auto. Aggiudicarsi il primo posto in un contesto così prestigioso è la conferma che la nostra anima ribelle, che combina emozioni, elettrificazione e prestazioni, è d’ispirazione per molti”.