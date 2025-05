Fonte: Ufficio Stampa Dacia Un nuovo importante traguardo per Dacia

Dacia è sempre più un punto di riferimento del mercato delle quattro ruote in Europa. Il cuore delle attività produttive del brand è rappresentato dallo stabilimento di Mioveni, inaugurato il 20 agosto 1968. Il sito rumeno, anno dopo anno, ha realizzato una grande quantità di modelli Dacia e, in queste ultime settimane, ha raggiunto un nuovo record storico, grazie anche al successo di modelli come Duster, ormai un vero e proprio simbolo del brand.

Il potenziamento della gamma del marchio e l’avvio della produzione di nuovi modelli hanno permesso allo stabilimento di poter centrare il target di 8 milioni di unità prodotte nella sua storia. L’esemplare che, lo scorso 24 aprile, ha consentito il raggiungimento del record è stato un Bigster, ultima novità della gamma del marchio. Andiamo, quindi, a scoprire la storia del sito produttivo che oggi rappresenta un punto di riferimento per il Gruppo Renault di cui Dacia fa parte.

Uno stabilimento storico

Lo stabilimento di Mioveni è legato a doppio filo alla storia di Dacia. Come sottolineato in apertura, l’impianto è stato inaugurato nel 1968. La prima vettura a essere realizzata è stata la Dacia 1100, basata sulla Renault 8. Fino al 2006, invece, a Mioveni sono poi state prodotte le Dacia 1300/1310 e i suoi modelli derivati (1310 Sport, 1320, 1325, Pick-Up) per un totale di 2,3 milioni di unità, considerando anche 319 mila veicoli commerciali. Dal 1995 è stata avviata la produzione della Dacia Nova e poi di modelli derivati come SupeRNova (autunno 2000) e Solenza (primavera 2003).

A partire dal 1999, invece, lo stabilimento è stato acquistato dal Gruppo Renault, avviando l’inizio di una nuova era. Nel corso del 2004, infatti, c’è stato il lancio della prima Logan e successivamente è arrivato Duster, modello di riferimento della gamma Dacia, in produzione dal 2010. Il SUV, ricordiamo, è stato nominato di recente Best Buy of Europe confermandosi un modello centrale per il futuro del brand.

La Logan ha toccato quota 1,7 milioni di unità prodotte mentre Duster ha recentemente superato quota 2,6 milioni di unità, diventando il modello con il maggior numero di unità realizzate a Mioveni. Dal 2021, invece, è in produzione anche Jogger, realizzato in 250.000 unità, per il momento. A completare la gamma Dacia e a sostenere ancora di più le attività di prodzione, da pochi mesi è entrato in produzione Bigster, primo C-SUV del marchio e uno dei modelli più importanti per il futuro del brand sul mercato europeo.

Un nuovo record

In queste settimane, l’impianto Dacia ha raggiunto un importante traguardo con ben 8 milioni di veicoli prodotti nel corso della sua storia. Le attività sono iniziate, come detto, nel 1968 e per raggiungere il primo milione di unità prodotte è stato necessario attendere il 1985. Successivamente, dopo 13 anni, nel 1998, è stata raggiunta la quota di 2 milioni di unità. Nel corso del 2014, invece, è stato toccato un nuovo target, con 5 milioni di unità. Negli ultimi 9 anni, quindi, Dacia ha realizzato altri 3 milioni di veicoli nel suo stabilimento che ora guarda al futuro e punta al nuovo target di 10 milioni di unità che, con questo ritmo, potrebbe arrivare anche prima del 2030, grazie all’aggiunta di un nuovo modello strategico come Bigster.