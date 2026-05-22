Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Dacia Dacia Sandero Full Hybrid 2026: prezzo e novità del modello

Dacia è pronta a sfidare i costruttori cinesi con una Sandero Full Hybrid in arrivo nel corso del 2026 a circa 20 mila euro. A dichiararlo sono Katrin Adt e Frank Marotte, rispettivamente CEO e Vice Presidente marketing e vendite del marchio. Un annuncio che arriva direttamente dalla cima dell’azienda e mette sul tavolo un numero che nel mondo dell’ibrido europeo suona ancora come una promessa difficile da mantenere.

I dettagli del Full Hybrid

Sotto al cofano della nuova Sandero troveremo la motorizzazione Hybrid 155, costituito dal quattro cilindri 1.8 benzina da 109 CV, a cui vengono affiancati due motori elettrici per una potenza di sistema complessiva di 155 CV e una coppia motrice di 170 Nm.

Quello che rende questa notizia rilevante non è solo la tecnologia in sé ma il fatto che arrivi su una Sandero. Storicamente, l’auto più venduta d’Europa non ha mai puntato sull’ibrido come argomento principale. Puntava sul prezzo, sulla semplicità, sull’affidabilità. Adesso prova a fare tutto questo e aggiunge anche l’efficienza di un powertrain elettrificato. Se ci riesce al prezzo annunciato, cambia qualcosa nel mercato.

Il GPL rimane centrale

La domanda che inevitabilmente viene dopo riguarda il GPL. E per Dacia è una domanda tutt’altro che secondaria. In Italia, circa il 70% delle Dacia vendute monta la motorizzazione a gas. Un numero che non ha paragoni nel resto d’Europa e che dice molto sulle abitudini degli automobilisti italiani: l’auto deve costare poco anche quando si fa rifornimento, non solo quando si compra.

La risposta dei vertici del marchio è stata chiara: il GPL non uscirà di scena. La produzione è confermata fino a oltre il 2030, e il tono con cui è stata comunicata la notizia non lascia spazio a interpretazioni. Dacia sa benissimo che togliere il gas dal listino, soprattutto in Italia, significherebbe perdere una fetta importante del proprio mercato. E non ha nessuna intenzione di farlo.

Anzi, il futuro sembra andare in una direzione interessante: un possibile trifuel legato anche alla motorizzazione full hybrid, sulla falsa riga di quanto ha già fatto Kia con la Sportage Tri-Fuel. Un’ipotesi ancora in fase di sviluppo, ma coerente con la strada già tracciata da Dacia su Duster e Bigster con il mild hybrid a GPL. In pratica: ibrido, benzina e GPL insieme, con il vantaggio di poter scegliere il carburante più conveniente al momento del rifornimento. Se dovesse arrivare anche sulla Sandero, sarebbe probabilmente la versione più interessante dell’intera gamma.

In arrivo ad autunno

L’appuntamento è fissato per l’autunno 2026. È in quella finestra temporale che la Dacia Sandero Full Hybrid dovrebbe fare il suo debutto sul mercato, con un prezzo atteso intorno ai 20.000 euro. Una cifra che, se confermata, collocherebbe questa versione come uno dei full hybrid più economici disponibili in Europa.

Per capire la portata di questo annuncio basta guardare cosa succede nel resto del mercato. Un’ibrida completa, con un sistema powertrain paragonabile, raramente scende sotto i 25.000 euro. I costruttori cinesi stanno spingendo forte su questo segmento, e Dacia lo sa. La risposta non è quella di rincorrere la tecnologia con tecnologia più sofisticata, ma di fare esattamente quello che il marchio ha sempre fatto: prendere quello che esiste già all’interno del gruppo, semplificarlo, ottimizzarlo e portarlo sul mercato a un prezzo che gli altri non riescono a raggiungere.