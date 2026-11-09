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iStock Il maltempo non fa sconti alle auto

Gli eventi atmosferici estremi sono diventati sempre più frequenti. Una delle principali conseguenze di questi fenomeni è rappresentata dall’aumento dei danni legati al maltempo. Per chiarire la questione, Facile.it ha commissionato una nuova indagine a EMG. Nell’ultimo anno, quasi 4 milioni di italiani hanno dovuto fare i conti con danni alla propria auto legati al maltempo. La causa principale è stata la grandine, seguita da alluvioni, inondazioni e vento forte. Si tratta, quindi, di un tema sempre più evidente e rilevante che sta spingendo gli automobilisti ad attivare una copertura assicurativa specifica.

Una crescita evidente

Il problema dell’aumento degli eventi atmosferici di grave intensità è più rilevante, a causa di numerosi fenomeni di maltempo, e sta spingendo un numero sempre maggiore di automobilisti italiani a scegliere la garanzia accessoria contro gli eventi atmosferici, che viene aggiunta con maggiore frequenza alla polizza RC Auto.

Secondo i dati di Facile.it, l’aumento rispetto al 2025 è del 19%. I numeri dell’indagine confermano che il costo di questa copertura è, in media, pari a 147 euro, anche se la spesa varia in base a diversi fattori, come il valore commerciale del veicolo e il rischio relativo stimato dalla compagnia.

Andrea Ghizzoni, Managing Director di Assicurazioni di Facile.it, ha commentato:

“Nella scelta della garanzia contro gli eventi atmosferici è importante confrontare le offerte di più compagnie valutando con attenzione le coperture, le esclusioni, le eventuali franchigie e i massimali. Molte compagnie, inoltre, applicano uno scoperto che normalmente varia tra il 5% e il 10%, pertanto è bene scegliere con attenzione per evitare brutte sorprese”

Come funziona la copertura

La polizza contro i danni atmosferici è una garanzia opzionale che l’automobilista può decidere di affiancare alla tradizionale e obbligatoria RC Auto al momento della stipula del contratto. Il suo scopo principale è tutelare il valore del veicolo in caso di danni causati da calamità naturali, tra cui grandinate intense, alluvioni, frane, uragani o trombe d’aria. La protezione si estende spesso anche ai danni collaterali, come l’impatto con rami spezzati o detriti trasportati dalle raffiche di vento, a condizione che la causa scatenante rientri tra gli eventi esplicitamente citati nel fascicolo informativo.

Un aspetto cruciale riguarda le clausole di esclusione. Si tratta di un elemento che può limitare la validità della copertura assicurativa oppure del rimborso erogato. Ad esempio, i guasti meccanici al motore provocati dalla circolazione volontaria su strade allagate non sono quasi mai oggetto di risarcimento. Inoltre, al momento della denuncia del sinistro, molte agenzie richiedono all’assicurato di documentare l’effettivo verificarsi della calamità nella zona interessata, allegando articoli di cronaca locale, certificazioni emesse dai comuni o bollettini ufficiali degli osservatori meteorologici.

Infine, le compagnie possono applicare specifici vincoli commerciali per la sottoscrizione. In alcuni scenari, la garanzia non può essere acquistata singolarmente ma va obbligatoriamente inclusa in un pacchetto che comprende altre tutele (come incendio e furto, atti vandalici o polizza cristalli). In altri casi, le assicurazioni ne limitano l’attivazione esclusivamente alle vetture di nuova immatricolazione, oppure ai mezzi che hanno mantenuto questa specifica copertura in modo ininterrotto fin dal loro primo ingresso nel registro automobilistico.