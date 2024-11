Desner a EICMA 2024: la rivoluzione dei quadricicli elettrici

Fonte: Ufficio Stampa Desner

A EICMA 2024, il celebre Salone Internazionale del ciclo e motociclo, Desner si presenta con una proposta che punta a ridefinire il segmento dei quadricicli elettrici. Un’offerta ampia, tecnologica e sostenibile che soddisfa esigenze diverse, dai giovani ai meno giovani…con un grande obiettivo…portare la mobilità urbana ad alto di gamma. La protagonista assoluta è la nuova W300, affiancata dalla versatile A05, entrambe in grado di attirare l’attenzione del pubblico grazie a un mix vincente di design, innovazione e accessibilità. Conosciamo meglio la gamma.

Parola d’ordine: rompere gli schemi. Desner W300: il quadriciclo di alta gamma che sfida le citycar

Desner fa il suo debutto con la W300, un quadriciclo omologato L7 che si distingue per le sue caratteristiche premium e la capacità di competere non solo con altri quadricicli ma anche con il segmento delle citycar. Equipaggiata con un telaio rinforzato in acciaio e dotata di tecnologie all’avanguardia, la W300 offre prestazioni, sicurezza e comfort senza precedenti. La vettura è pensata per chi desidera un mezzo elettrico che garantisca praticità urbana senza rinunciare a una guida piacevole e a un design ricercato. Disponibile con un’offerta speciale per EICMA, la W300 promette di essere una delle novità più apprezzate dai visitatori.

Desner A05: accessibilità e sicurezza per i più giovani. Design accattivante, tecnologia avanzata e un prezzo irresistibile

Accanto alla W300, Desner presenta la nuova A05, un quadriciclo omologato L6 che punta a conquistare i giovani grazie al suo design dinamico e a una dotazione tecnologica di alto livello. Tra i punti di forza della A05 spicca il sistema full Android integrato, che consente agli utenti di accedere facilmente a musica, mappe e app direttamente dal cruscotto. Nonostante le dimensioni compatte, la A05 non compromette la sicurezza, grazie a un telaio rinforzato in acciaio, lo stesso utilizzato per la W300. Il tutto viene proposto a un prezzo competitivo: sotto i 10.000 euro, che con gli ecoincentivi può scendere ulteriormente sotto gli 8.000 euro.

Offerte esclusive: il pacchetto EICMA 2024.Sconti e tecnologia al top fino a fine novembre

Desner non si limita a presentare i suoi nuovi modelli, ma offre un’opportunità irripetibile per i clienti che decidono di acquistare durante il periodo di EICMA. Fino al 30 novembre 2024, i clienti possono scegliere tra due opzioni esclusive per la W300:

Uno sconto immediato di 1.000 euro, che riduce il prezzo finale, con incentivi inclusi, a soli 14.990 euro. Il pacchetto Kenwood, un allestimento tecnologico di altissima qualità che comprende: Schermo touch da 8” con Android Auto e Apple CarPlay.

Altoparlanti e subwoofer di ultima generazione.

Dashcam integrata nello specchietto retrovisore, ideale per la mobilità cittadina.

Questa iniziativa non si limita ai visitatori di EICMA, ma è valida in tutti i concessionari ufficiali Desner.

Quadricicli elettrici: un mercato in espansione. Perché Desner può diventare un leader del settore

Il mercato dei quadricicli elettrici sta vivendo una crescita significativa, alimentata dalla crescente attenzione verso la mobilità sostenibile. In questo contesto, Desner si posiziona come un player innovativo e capace di offrire soluzioni per una clientela diversificata. La combinazione di modelli come la W300 e la A05, unita a offerte mirate e strategie di marketing efficaci, potrebbe consentire a Desner di ritagliarsi uno spazio rilevante in un settore sempre più competitivo.

Un impegno concreto verso la mobilità green: sostenibilità e innovazione sono i pilastri di Desner

Con la sua gamma completamente elettrica, Desner dimostra un forte impegno verso la sostenibilità ambientale. I suoi quadricicli non solo riducono l’impatto ambientale, ma sono progettati per essere efficienti e accessibili a una vasta gamma di utenti. La scelta di materiali leggeri ma resistenti, combinata con tecnologie di ultima generazione, rende i modelli Desner non solo ecologici, ma anche estremamente competitivi in termini di performance e durata.

Qualità, innovazione e convenienza in un’unica soluzione

La partecipazione di Desner ad EICMA 2024 segna un passo importante verso la nuova mobilità, con una gamma capace di soddisfare le esigenze più disparate: dai giovani in cerca di un mezzo pratico e tecnologico ai professionisti che desiderano un’alternativa sostenibile alle citycar tradizionali. Con modelli come la W300 e la A05, Desner si posiziona come un marchio capace di unire innovazione, sostenibilità e convenienza. Le offerte esclusive legate all’evento rappresentano un ulteriore incentivo per chi è alla ricerca di un quadriciclo elettrico all’avanguardia. Desner arriva sul mercato come un nuovo marchio, ma non solo, rappresenta anche un simbolo di una mobilità nuova, più intelligente e rispettosa dell’ambiente. Se il futuro della mobilità è elettrico, Desner promette di essere pronta a guidarlo.