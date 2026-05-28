Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

123RF Lunghe code per lo sconto involontario a un distributore

Che tutti siano alla ricerca dell’offerta giusta risulta chiaro in un momento storico di profonda crisi, ma che dietro a una problematica tecnica vi sia la volontà esplicita di lucrare rappresenta l’ennesima pagina triste del Belpaese.

Una stazione di servizio ad Avelengo, piccolo comune italiano della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige, ha proposto involontariamente uno sconto sul gasolio, provocando scene di panico. Sono arrivati in massa per approfittare dell’avaria del distributore. Come riportato da Neue Südtiroler Tageszeitung per diverse ore il diesel è stato erogato nella stazione di servizio al prezzo di 19,9 centesimi al litro. Un’offerta speciale che molti automobilisti hanno deciso di cogliere al volo.

Lunghe code per un pieno

Sono stati tanti a non lasciarsi sfuggire l’occasione, come annunciato dalla sindaca Anna Plank, che ha raccontato di scene mai viste prima nel comune. Nel giro di poco si sono formate lunghe code di auto e alcuni clienti si sono presentati persino con delle taniche. L’effetto è durato sino all’esaurimento delle scorte di carburante che ha frenato la corsa alla miscela magica.

La causa dell’involontario sconto sul carburante ad Avelengo è stata determinata da un guasto. Walter Soppera, presidente dei gestori delle stazioni di servizio dell’Alto Adige, ha spiegato che eventi del genere non accadono di frequente. Si tratta di distributori self-service in cui non è presente alcun gestore o dipendente. Questo ha spinto tantissimi della zona a spingere sull’acceleratore per accaparrarsi in tempo una scorta consistente.

Negli ultimi 10 anni in Italia si sono registrati degli aumenti record. Il confronto con gli altri Paesi dell’Ue è risultato impietoso con numeri che non sembrano destinati a calare. Dopo il periodo transitorio in cui sono state tagliate le accise, si è tornati su prezzi da capogiro. La quotazione media nazionale del gasolio in Italia si aggira attorno a 2,06 €/litro per la modalità self-service. Tuttavia, i costi variano notevolmente in base alla modalità di rifornimento e alla zona, toccando persino i 2,14 €/litro in autostrada.

Come funziona il sistema

Nelle stazioni fantasma l’aggiornamento dei prezzi sui tabelloni elettronici avviene tramite teleassistenza direttamente da parte dei fornitori di carburante. Nel caso di Avelengo, durante la fase di aggiornamento, è avvenuto un errore elettronico nella sede centrale di Milano: qualcuno piuttosto che inserire 1,999 euro, ha stabilito una quota di 0,199, determinando per lo sventurato gestore un danno di circa 10.000 euro.

“Dato che però non è stata colpa sua, spetterà probabilmente alla sede centrale di Milano risarcire il danno“, ha ricordato il presidente dei gestori delle stazioni di servizio dell’Alto Adige. Inoltre, nonostante ci siano delle telecamere di sorveglianza, secondo Walter Soppera i clienti non possono essere perseguiti: “Non hanno fatto nulla di illecito, il prezzo esposto era effettivamente quello più basso”.

Per un giorno agli automobilisti della zona è andata di lusso. Hanno ricaricato serbatoi e taniche a un prezzo da sogno anche per i Paesi con i tassi più bassi al mondo. Di sicuro, al di là delle mancate conseguenze, è l’immagine della disperazione di molti che pur di approfittare dello sconto avranno impostato il navigatore sulla stazione di servizio del piccolo comune, noto per aver dato il nome alla razza equina Avelignese.