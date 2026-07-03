Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Nel mercato del nuovo, il diesel sta arretrando in modo netto

Per decenni, il motore a gasolio ha rappresentato una certezza incrollabile per il mercato automobilistico italiano, dominando le classifiche di vendita con quote di mercato che apparivano inattaccabili. Dalle agili citycar ai maestosi SUV, il diesel era la risposta universale per ogni tipo di automobilista grazie a una presenza capillare su quasi ogni modello. Tuttavia, osservando lo scenario attuale del 2026, appare chiaro che quel dominio incontrastato appartiene ormai al passato, sostituito da un declino che sembra irreversibile.

Il confronto impietoso con dieci anni fa

Per comprendere l’entità di questa caduta, è necessario guardare ai numeri di dieci anni fa. Nel primo semestre del 2016, il diesel era la motorizzazione preferita dal 56,4% degli italiani, con oltre 592.000 immatricolazioni in soli sei mesi. A quel tempo, l’elettrico era una realtà nettamente ai margini dell’impero (meno di 700 unità vendute) e l’ibrido occupava una nicchia del tutto marginale.

Odiernamente, la situazione si è capovolta. Nei primi sei mesi del 2026, la quota di mercato del diesel in Italia è precipitata al 4,8%, con appena 64.213 auto targate. Al suo posto, l’elettrificazione ha conquistato il trono: i motori ibridi (mild e full) sono diventati la prima forza del Paese con oltre 470.000 vendite, e persino le auto elettriche 100% e le plug-in hanno ormai superato per volumi i modelli a gasolio.

Addio alle piccole, spazio ai SUV premium

Un altro segnale inequivocabile della “sparizione” del diesel è il radicale mutamento dell’offerta commerciale. Dieci anni fa, tra le auto diesel più vendute svettavano modelli di piccole dimensioni come: Fiat 500X, 500L, Renault Clio e persino la Fiat Panda. Oggi, molte di queste vetture sono scomparse dal mercato o hanno abbandonato il gasolio in favore di schemi full hybrid.

Attualmente, il diesel è diventato una “questione per pochi”, confinato quasi esclusivamente ai segmenti superiori, dal C in su per intederci. Le regine del mercato a gasolio del 2026 sono quasi tutte vetture premium o SUV di medie dimensioni, come l’Audi Q3, la Volkswagen Tiguan e la Mercedes GLA. È emblematico notare che le vendite complessive dei primi tre modelli diesel odierni non raggiungono nemmeno quanto faceva da sola la Volkswagen Golf nel lontano 2016.

Le cause di una crisi strutturale

Perché il diesel sta scomparendo? Le ragioni sono molteplici e interconnesse, proviamo a individuarle. Ci sono le scelte industriali e normative, le regole europee sul taglio delle emissioni hanno spinto i costruttori a ridurre drasticamente l’offerta, concentrandosi su motorizzazioni elettrificate per evitare sanzioni. Poi, i costi di listino, non a caso per abbattere le emissioni di ossidi di azoto (NOx) e particolato, i motori moderni hanno richiesto l’installazione massiccia di catalizzatori e complessi sistemi AdBlue, che hanno fatto lievitare i prezzi di acquisto.

Infine, ci sono ragioni di inquinamento e tutela degli ambienti urbani. Molte regioni e grandi città hanno avviato una vera e propria “guerra anti-diesel”. A Milano, per esempio, dal 2029 l’accesso alle Area B e Area C sarà interdetto anche ai modelli Euro 6D, scoraggiando chi vive o lavora nei centri urbani. Infine, c’è il fattore pieno. Cosa vuol dire? Con la fine delle agevolazioni fiscali e le crisi internazionali, il costo del gasolio ha subito rincari pesanti, superando spesso la soglia dei 2 euro al litro, annullando il vantaggio economico del rifornimento.

In via di estinzione?

Le auto diesel sono davvero in via di estinzione? Sebbene non siano ancora del tutto sparite, la loro natura è cambiata. Grazie a soluzioni mild hybrid o plug-in, la tecnologia a gasolio tenta di sopravvivere in una forma elettrificata per soddisfare chi percorre ancora lunghissime distanze. Tuttavia, per la grande massa degli automobilisti, il diesel è passato dall’essere una certezza a un ricordo di un mercato che non esiste più.