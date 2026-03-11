Benzina a un centesimo al litro, caos e assalto alla stazione di servizio

123RF In Francia una stazione di servizio è stata presa d'assalto dopo aver erroneamente messo la benzina a 0,01 euro al litro

Quando la realtà supera la fantasia. A Bruillet, un tranquillo comune francese nell’Essonne, il display di un distributore ha segnato la cifra surreale di 0,01 euro al litro la sera del 5 marzo. Manco in un film apocalittico, l’errore di inserimento manuale ha scatenato la febbre collettiva, con decine di conducenti pronti ad approfittare dell’occasione.

Il pieno a un centesimo diventa virale

Le notizie corrono veloci in rete. Alla prima soffiata su X e gruppi WhatsApp locali gli utenti si sono fiondati il più presto possibile presso la stazione di servizio, come dimostrano i video caricati in rete, dove appaiono file chilometriche di automobilisti a bocca aperta davanti il display. Oltre al serbatoio, qualcuno ne ha addirittura approfittato per riempire ogni contenitore disponibile, dalle taniche ai jerrycan di fortuna, mentre le autorità provavano a gestire un traffico incredibilmente impazzito. Il passaparola continuo è arrivato fino ai Comuni limitrofi, che a loro volta non ci hanno pensato due volte a mettere in moto e raggiungere il luogo di rifornimento, nel tentativo disperato di accaparrarsi “l’oro nero” a cifre irrisorie.

La scena ai limiti del’apocalittico segue un periodo complicato. Nelle ultime settimane, infatti, i listini hanno subito impennate brutali anche in Francia, e qualcuno ha visto nel centesimo apparso sul display una sorta di risarcimento spontaneo per i rincari dettati dalle tensioni geopolitiche internazionali. L’anomalia tecnica, poi confermata come un banale quanto catastrofico errore di digitazione durante l’aggiornamento dei prezzi, è stata corretta non appena i responsabili si sono accorti del danno. Ma il danno, per le casse del supermercato, era ormai fatto.

Le possibili conseguenze

E ora che succederà? In teoria, l’azienda erogatrice ha il diritto di rintracciare i pagamenti elettronici e chiedere la differenza agli automobilisti. Secondo il legislatore nazionale, nel momento in cui un errore è “manifesto” – ovvero tanto da palese da essere chiaramente un errore e non una promozione – il venditore ha modo di rivelarsi. Tuttavia, il danno d’immagine pubblica potrebbe dissuadere il grande distributore dal rivalersi, anche alla luce dei precedenti, che non sempre hanno portato a rimborsi forzati. Spesso le compagnie hanno preferito assorbire il colpo invece di dare battaglia, alla prospettiva di incorrere infinite battaglie legali o perdere reputazione. La reazione dipenderà dalle verifiche interne.

Gli effetti dei costi energetici sui bilanci familiari sono sotto gli occhi di tutti nei filmati diffusi sul web. Mentre il carburante diventa un bene di lusso, la razionalità scompare e lascia il posto alla “corsa all’oro”. Resta da vedere quali saranno gli sviluppi della vicenda, se i conducenti che si sono procurati decine di litri a pochi centesimi riceverà nei prossimi giorni una mail meno divertente dalla propria banca. Comunque andrà, le immagini testimoniano le tensioni del periodo, registrate anche nei confini italiani, dove il Governo ha nelle ultime ore deciso di rinviare il decreto contro il caro-carburanti. Il cortocircuito dei prezzi di Breuillet ha dato agli utenti l’illusione di avere la situazione sotto controllo per qualche ora. Tramontata l’anomalia della benzina a un centesimo, la rabbia per i rincari continui si conferma l’unica costante nel serbatoio.