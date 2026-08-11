La Guardia di Finanza, dopo numerose segnalazioni, sta investigando sul gasolio agricolo di contrabbando e sui prezzi gonfiati della benzina presso i distributori

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123RF Carburanti, due distributori su tre sono fuorilegge

L’Italia è un posto bello, caldo, affascinante, ma ricco di contraddizioni e truffatori. Il carburante in autostrada ha superato quota 2 euro al litro e c’è chi ha deciso di approfittarsene. Il mega blitz della Guardia di Finanza sta smantellando una rete di attività illegali legate al contrabbando di carburante, con numeri che iniziano a delineare un mercato parallelo di proporzioni preoccupanti.

La logica è semplice: più il prezzo alla pompa sale, più cresce la domanda di alternative illegali. E chi opera nell’ombra lo sa benissimo.

Tensioni internazionali e problemi interni

Il blocco dello Stretto di Hormuz e la guerra che si è scatenata tra Israele, Stati Uniti e Iran ha sconvolto degli equilibri precari. Trump continua ad affermare che l’intero stretto di Hormuz sia stato bonificato e che gli americani ne detengono il controllo esclusivo, ma i numeri sembrano smentirlo. Nella giornata di ieri sono transitate appena 6 navi nello Stretto; nel periodo prebellico erano circa 130. E tutto questo sta avendo delle ricadute devastanti sulle tasche degli italiani.

La Guardia di Finanza, da marzo a luglio 2026, ha passato al setaccio l’intera filiera distributiva nostrana. Dopo mesi di controlli sono emerse tutte le irregolarità dei distributori.

L’intervento delle Fiamme Gialle si è espanso in due direzioni: la lotta all’evasione delle accise e la verifica della trasparenza dei prezzi al consumatore. Dopo 4.800 interventi su tutto il territorio nazionale e 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici sequestrati, sarebbe emerso che 6,5 milioni di chilogrammi di carburante consumati risultano “in frode”.

Ben 265 persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria. Su 3.428 impianti controllati, sono state contestate 2.279 violazioni a 937 operatori, ovvero il 66,5% degli impianti risultano fuorilegge. In sostanza due pompe su tre non erano a norma, a causa della mancata esposizione chiara dei cartelloni ma anche, nei casi più gravi, una difformità tra il prezzo pubblicizzato e quello addebitato all’erogatore.

Tecniche truffaldine

Tra le tecniche più comuni c’è quella del “designer fuel”, ovvero si prende del gasolio per autotrazione e lo si fa viaggiare con documenti falsi, ribattezzandolo come “olio lubrificante” o “liquido bio anticorrosivo”. Gli agenti di Udine e Verona hanno intercettato due tank container provenienti dall’Est Europa diretti al Meridione con 64.000 litri di finto olio lubrificante pronti a finire nei serbatoi delle vetture.

In Friuli è stato sequestrato quasi mezzo milione di litri di carburante, portando alla luce un’evasione milionaria legata al traffico illecito di gasolio agevolato per uso agricolo. Il meccanismo era semplice: la presentazione di documenti falsi per accedere alla tassazione ridotta prevista per il settore agricolo. In Calabria, invece, alcuni soggetti dichiaravano fittiziamente l’esistenza di enormi serre per ottenere gasolio agricolo a prezzo agevolato, che veniva poi rivenduto in nero a camionisti e imprese edili. La Guardia di Finanza ha sequestrato 8 milioni di euro e denunciato 29 persone.

In Abruzzo diversi distributori erogavano meno gasolio da riscaldamento di quanto pattuito e fatturato, grazie a contatori truccati sulle autocisterne. Le eccedenze rubate venivano miscelate con gasolio per autotrazione e vendute in nero. Ad Acerra, in provincia di Napoli, è stato intercettato un magazzino per lo stoccaggio di carburante di contrabbando. La geografia dell’illegalità tracciata dalla Finanza è sempre più vasta su tutto il territorio.