Controlli nei distributori di Roma: scoperto gasolio con zolfo oltre i limiti e irregolarità sui prezzi, con sequestri e sanzioni per i gestori

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iStock Gasolio con zolfo, scattano sequestri

Sono più di 10 mila i litri di gasolio sequestrati dalla Guardia di Finanza durante i controlli sulla qualità del carburante e sui prezzi esposti al pubblico dei giorni scorsi. Più gestori romani sono infatti stati sorpresi con carburante irregolare, in alcuni casi con criticità nel punto di infiammabilità, in altri con un elevato contenuto di zolfo.

Fare rifornimento non è infatti solo una questione di prezzi alla pompa. Dietro a ciò che viene inserito all’interno delle vetture si nasconde un mondo fatto di controlli e normative. Quando si superano i limiti stabiliti dalle normative o non si risponde agli obblighi imposti dalla legge, il problema ricade sull’automobilista che va a compromettere il corretto funzionamento della propria vettura con evidenti pericoli di sicurezza, e problemi per il mezzo.

Controlli a tappeto

L’operazione non è arrivata per caso. Nelle scorse settimane, con il tagli delle accise, era già stata annunciata dal Governo una stretta sui controlli, con l’obiettivo di monitorare da vicino non solo i prezzi esposti al pubblico, tema particolarmente sensibile, insieme alla qualità reale del carburante venduto.

Per rendere le verifiche più rapide ed efficaci, i finanzieri si sono avvalsi del supporto del laboratorio chimico mobile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Una sorta di officina scientifica su ruote, capace di effettuare analisi direttamente sul posto, senza dover attendere lunghi tempi di laboratorio. Questo approccio ha permesso di individuare in tempi brevi eventuali anomalie e intervenire immediatamente, evitando che carburante non conforme continuasse a essere distribuito agli automobilisti.

Gasolio irregolare

Il cuore dell’operazione è stato coordinato dal 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un’azione che si inserisce in un piano più ampio di controllo del mercato dei prodotti energetici, sempre più sotto osservazione.

Le irregolarità riscontrate non si limitano a un solo aspetto. In alcuni casi, infatti, il gasolio analizzato presentava criticità nel cosiddetto flash point, ovvero il punto di infiammabilità. Un parametro fondamentale per garantire sicurezza e corretto funzionamento del carburante.

In altri casi, invece, il problema era legato proprio alla presenza eccessiva di zolfo. Un elemento che, se oltre i limiti, può avere effetti negativi sulle emissioni e contribuire a un maggiore inquinamento, oltre a incidere sulla durata e sull’efficienza dei sistemi di post-trattamento dei motori moderni, come filtri antiparticolato e catalizzatori. In parole semplici: non si tratta solo di una questione burocratica, ma di un fattore che può avere un impatto diretto su prestazioni, consumi e manutenzione dell’auto.

Obbligo di comunicazione prezzi

Non solo qualità del carburante. Durante i controlli sono emerse anche irregolarità legate alla trasparenza dei prezzi. Due gestori sono stati sanzionati per non aver comunicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le variazioni dei prezzi praticati. Un obbligo che negli ultimi anni è diventato sempre più stringente, proprio per garantire ai consumatori una maggiore chiarezza in un mercato spesso percepito come poco trasparente. La comunicazione corretta dei prezzi non è infatti un dettaglio secondario: consente alle autorità di monitorare eventuali anomalie e ai cittadini di confrontare le offerte, evitando sorprese al momento del rifornimento.