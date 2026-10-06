Distributori senza benzina, così fatica anche il servizio pubblico

Alcuni distributori sono in difficoltà, con le scorte di benzina che stanno terminando e anche la Polizia fa i conti con gli imprevisti

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Virgilio Motori

Redazione

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Polizia locale ricerca per 45 minuti benzina tra i distributori
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