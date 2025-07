Ecco le giornate di stop previste dal decreto che regola il divieto di circolazione dei mezzi pesanti in Italia per tutto il 2025 e le esenzioni previste

123RF Ecco le date previste per lo stop ai mezzi pesanti

Un decreto del Ministero dei Trasporti regola il divieto di circolazione dei mezzi pesanti in Italia, in particolare al di fuori dei centri urbani. La misura normativa riguarda i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate che vengono adibiti al trasporto merci, i veicoli eccezionali e i veicoli con carichi eccezionali. Il decreto in questione tiene conto anche delle ultime novità del Codice della Strada e, all’articolo 12, chiarisce le norme relative al trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto.

Il divieto alla circolazione dei mezzi pesanti è particolarmente rilevante durante il periodo estivo, soprattutto in concomitanza delle giornate in cui si prevede un traffico veicolare particolarmente elevato. Nei mesi di luglio e, soprattutto, di agosto viene fissato un numero maggiore di giornate in cui il divieto è attivo. Di seguito andiamo a riportare il calendario completo, a partire da oggi e fino a fine 2025.

Le giornate di stop

Ecco le giornate di stop alla circolazione e i relativi orari in programma per i prossimi mesi, come previsto dal provvedimento firmato dal ministro Matteo Salvini.

Luglio

domenica 13 luglio 07:00 – 22:00

sabato 19 luglio 08:00 – 16:00

domenica 20 luglio 07:00 – 22:00

venerdì 25 luglio 16:00 – 22:00

sabato 26 luglio 08:00 – 16:00

domenica 27 luglio 07:00 – 22:00

Agosto

venerdì 1 agosto 16:00 – 22:00

sabato 2 agosto 08:00 – 22:00

domenica 3 agosto 07:00 – 22:00

venerdì 8 agosto 16:00 – 22:00

sabato 9 agosto 08:00 – 22:00

domenica 10 agosto 07:00 – 22:00

venerdì 15 agosto 07:00 – 22:00

sabato 16 agosto 08:00 – 16:00

domenica 17 agosto 07:00 – 22:00

sabato 23 agosto 08:00 – 16:00

domenica 24 agosto 07:00 – 22:00

sabato 30 agosto 08:00 – 16:00

domenica 31 agosto 07:00 – 22:00

Settembre

domenica 7 settembre 07:00 – 22:00

domenica 14 settembre 07:00 – 22:00

domenica 21 settembre 07:00 – 22:00

domenica 28 settembre 07:00 – 22:00

Ottobre

domenica 5 ottobre 09:00 – 22:00

domenica 12 ottobre 09:00 – 22:00

domenica 19 ottobre 09:00 – 22:00

domenica 26 ottobre 09:00 – 22:00

Novembre

sabato 1 novembre 09:00 – 22:00

domenica 2 novembre 09:00 – 22:00

domenica 9 novembre 09:00 – 22:00

domenica 16 novembre 09:00 – 22:00

domenica 23 novembre 09:00 – 22:00

domenica 30 novembre 09:00 – 22:00

Dicembre

domenica 7 dicembre 09:00 – 22:00

lunedì 8 dicembre 09:00 – 22:00

domenica 14 dicembre 09:00 – 22:00

domenica 21 dicembre 09:00 – 22:00

giovedì 25 dicembre 09:00 – 22:00

venerdì 26 dicembre 09:00 – 22:00

domenica 28 dicembre 09:00 – 22:00

Agevolazioni e deroghe

Il decreto relativo ai divieti di circolazione per il 2025 è disponibile, in versione integrale, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il testo prevede alcune agevolazioni e deroghe oltre all’esenzione per i veicoli che appartengono alle Forze di Polizia, alle Forze Armate, al Corpo delle Capitanerie di Porto, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa Italiana e alle Regioni e altri enti territoriali.

Il decreto, inoltre, non si applica ai veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali di allevamento e ai veicoli che hanno la necessità di un intervento di riparazione al di fuori del centro abitato dove ha sede l’azienda proprietaria.

Il testo, all’articolo 7, prevede una serie di esenzioni ulteriori (veicoli adibiti al trasporto di acqua e gas, pronto intervento fognature, trasporto di rifiuti urbani e altro ancora). Sono, inoltre, definite alcune agevolazioni per i veicoli provenienti dall’estero, per i veicoli da e verso la Sardegna e da e verso la Sicilia. In questi casi, il consiglio è di fare riferimento direttamente al testo del decreto per verificare tutti i dettagli.

Il Ministero, per questi veicoli, ha predisposto orari diversi per il divieto e, quindi, una maggiore flessibilità in modo da poter garantire il completamento degli spostamenti, bilanciando l’importanza di regolare la circolazione dei mezzi pesanti con la necessità di consentire il completamento degli spostamenti ai veicoli coinvolti dal provvedimento.

Per i dettagli completi sul divieto di circolazione per mezzi pesanti potete dare un’occhiata al testo completo del decreto.