Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: 123RF Si ribalta con l'auto e nessuno la trova per sei giorni: donna sopravvive con determinazione

Un’americana di 41 anni, madre di tre figli, ha sorpreso il mondo dimostrando una grande volontà di vivere nonostante la sua terribile disavventura. Scomparsa improvvisamente mentre era in viaggio per visitare un’amica tra Wheatfield e Demotte, nell’Indiana nord-occidentale, la donna è stata ritrovata viva dopo quasi una settimana. La sua auto, una Ford Taurus, era precipitata in una buca profonda oltre 3 metri nei pressi di Brook, una località situata a circa cento chilometri a sud di Chicago, nell’Illinois.

Incidente: forse un colpo di sonno

Secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Newton, si presume che la donna sia stata vittima di un colpo di sonno mentre era alla guida, perdendo così il controllo del veicolo e finendo fuori strada. L’automobile è quindi precipitata in una specie di cratere. Questa depressione nel terreno era completamente nascosta alla vista dalla strada, rendendo estremamente difficile individuare il luogo del sinistro.

Nonostante le disperate urla di aiuto, nessuno è riuscito a sentirla. La sua situazione si è ulteriormente complicata quando il cellulare si è scaricato, privandola di ogni possibilità di comunicare con l’esterno e chiedere soccorso. Intrappolata nell’abitacolo della vettura ribaltata su un lato, la donna ha dimostrato un incredibile istinto di sopravvivenza. In una mossa disperata ma ingegnosa, ha lanciato un cardigan fuori dal finestrino posteriore. Con questo indumento, è riuscita a raccogliere acqua da una vicina pozzanghera, che poi ha succhiato direttamente dal tessuto per idratarsi e rimanere in vita.

Le preoccupazioni della famiglia e il ritrovamento

Nel frattempo, la famiglia della donna, comprensibilmente allarmata dalla sua scomparsa, si è immediatamente unita alle squadre di soccorso nelle ricerche. La svolta è arrivata quando un operaio che stava utilizzando un’attrezzatura di drenaggio nelle vicinanze della zona in cui si presumeva fosse scomparsa la donna, ha finalmente individuato un veicolo ribaltato su un lato. L’ufficio dello sceriffo ha confermato che la signora era ancora “cosciente, in grado di parlare e in attesa di aiuto” al momento del ritrovamento.

Immediatamente soccorsa, la donna scomparsa è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Chicago per ricevere le cure necessarie. Purtroppo, a causa del prolungato periodo trascorso intrappolata e delle conseguenze dell’impatto, la signora ha riportato gravi ferite alle costole, a un polso e soprattutto alle gambe, tanto da correre il rischio di perderle. Attualmente, si trova ricoverata in terapia intensiva e dovrebbe essere sottoposta a un intervento chirurgico a breve, come ha riferito la sua famiglia.

Non perdere mai la speranza

Nonostante la preoccupazione per le sue gravi condizioni, la famiglia ha espresso un profondo sollievo per il suo ritrovamento. La madre della donna ha dichiarato con emozione: “Non vedo l’ora di abbracciarla e baciarla, anche se probabilmente non posso farlo viste le sue condizioni“. Questa storia è un esempio di forza d’animo e determinazione di fronte a una situazione estremamente critica. La capacità della donna di sopravvivere per quasi una settimana in condizioni così avverse, grazie alla sua prontezza di spirito e alla sua volontà, è un faro di speranza e un monito sulla tenacia dell’essere umano.