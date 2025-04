Un episodio più unico che raro è accaduto in Francia a una donna che non ha valutato bene i rischi di un rapido car wash

Fonte: iStock L'incidente di una donna in un autolavaggio

A bordo di un’auto i rischi possono essere molteplici. Occorre sempre prestare un’attenzione massima alla guida e all’ambiente circostante. Persino quando ci si ferma in un autolavaggio ci si può trovare in una condizione piuttosto complessa. I potenti macchinari di lavaggio di ultima generazione possono risultare ancor più pericolosi in assenza della dovuta cautela. La disavventura è avvenuta lo scorso sabato 12 aprile, in un car wash a Louvigny, nel Calvados, in Francia.

Una donna di sessant’anni è rimasta intrappolata dopo aver ultimato il lavaggio della sua auto. La signora è andata in panico perché si è trovata bloccata tra la portiera della sua vettura e il rullo del macchinario. La cliente, entrata nel car wash circa a mezzogiorno, avrebbe solo desiderato effettuare un rapido lavaggio. In base a quanto raccontato dai testimoni, la donna ha forzato l’entrata nel veicolo per andarsene. Quando ha provato a salire, la portiera si è bloccata contro la macchina rotante, incastrandola. La caviglia è rimasta chiusa tra il rullo e la portiera dell’auto.

Le conseguenze dell’incidente

La donna ha subito un infortunio relativamente lieve. Il personale addetto alla manutenzione è stato allertato dalle urla della signora e ha subito compreso che qualcosa era andato storto. Non capita tutti i giorni di dover intervenire per un incidente di questo tipo in un car wash, tuttavia la cliente ha subito reclamato aiuto. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per liberare la donna. L’operazione è risultata lunga e complessa. Dopo un’ora e mezza di lavoro incessante per sbloccarla in sicurezza, finalmente, la donna è stata tratta in salvo.

La responsabile della stazione ha raccontato che hanno preferito non rischiare di far spostare l’auto elettricamente. Un malfunzionamento avrebbe potuto aggravare la situazione. La donna è stata portata in ospedale con una lieve distorsione alla caviglia. Nulla di grave, solo un grande spavento per un incidente imprevisto. La signora non ha calcolato le implicazioni di un gesto semplice e un rapido car wash si è trasformato in un incubo che non dimenticherà mai.

Il racconto della testimone

I gestori dell’autolavaggio non avrebbero mai immaginato di ritrovarsi in una situazione così complicata. “Quando stava per salire in macchina, si è ritrovata incastrata tra la portiera e il rullo della lavatrice“, ha raccontato Yann Marie, testimone della scena e responsabile della società 360° Wash (fornitrice del robot di lavaggio utilizzato nell’impianto), come riportato sulle colonne di Auto-moto.com.

“Non volevamo correre il rischio di far muovere la macchina elettricamente – ha assicurato Yann Marie – Se ci fosse stato un bug, sarebbe potuta finire male. Una mossa falsa avrebbe potuto peggiorare la situazione. Ero su un’altra macchina un po’ più lontana quando ho sentito delle urla. Quando sono arrivata, tutto era già fermo“. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco si è scongiurato un dramma. Non è la prima volta che vi raccontiamo di incidenti paradossali nei car wash. In Italia, lo scorso anno, il proprietario di un SUV Porsche ha combinato un disastro. In attesa del lavaggio, la vettura tedesca è scattata in avanti e ha concluso la sua corsa contro un SUV bianco fermo davanti a lei.